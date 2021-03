Ilary Blasi ci porta indietro nel tempo indossando un paio di jeans a zampa: la mania anni ’70 è la benvenuta in questa Primavera 2021!

Da Le Iene al Grande Fratello, Ilary Blasi ci ha sempre affascinati: ora continuerà attraverso l’Isola dei Famosi a deliziarci con lezioni di stile all’insegna delle tendenze moda Primavera 2021.

Sabato pomeriggio abbiamo visto la moglie dell’ex capitano della Roma ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Ilary, con la sua sarcastica schiettezza, ci ha resi partecipi delle emozioni che la travolgono in questa attesa di condurre la nuova edizione dell’Isola.

Tra il racconto delle novità che colpiranno il programma nella prossima stagione, come la presenza di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi in qualità di opinionisti, noi fashioniste non abbiamo potuto non notare i jeans a zampa che la nuova conduttrice ha orgogliosamente sfoggiato per l’occasione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I jeans a zampa di Ilary Blasi: la futura conduttrice dell’Isola dei Famosi è icona di stile per la Primavera 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Un indiscusso must have per la prossima stagione. Dopo il modello a vita alta svasato di Melissa Satta, ora Ilary Blasi ci conferma che lo street style della Primavera 2021 prevede una giusta dose di anni ’70.

Leggi anche -> Belen Rodriguez ci insegna come portare la frangia nella Primavera 2021

Questo jeans dalla silhouette morbida e la maxi zampa viene abbinato dalla bella e sexy conduttrice ad una blusa color perla e ad una cintura dalla tonalità rosa confetto. Un look nel complesso molto 70s: radioso e impeccabilmente romantico.

Ilary corona l’outfit con una pettinatura sciolta e un make-up che le intensifica lo sguardo. E’ impossibile che non conquisti chiunque.

E se noi volessimo sperimentare anche diverse varianti, il jeans a zampa è perfetto con t-shirt morbide, bluse asimmetriche, blazer oversize… insomma, c’è da sbizzarrirsi.

Il risultato easy chic che otterrete vi farà innamorare del vostro jeans e sceglierete di non farne più a meno.

Provare per credere!