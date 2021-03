Jasmine Carrisi baciata dal sole è di una bellezza infinita – FOTO

La bellezza della giovanissima artista musicale Jasmine Carrisi diventa infinita, soprattutto come lo è oggi: baciata dal sole.

La giovane artista musicale e figlia d’arte, Jasmine Carrisi, con lo scorrere degli anni sembrerebbe assomigliare sempre di più alla sensuale genitrice e showgirl Loredana Lecciso. Mentre attende di partecipare a nuovi progetti per continuare ad arricchire al sua carriera di esordiente nel mondo della musica, Jasmine ama dilettarsi in nuove tendenze alla moda. Il suo successo deriva dalla sua partecipazione negli ultimi mesi dello scorso anno al talent show di “The Voice Senior” dove, al fianco della stessa presenza paterna, ha esordito in qualità di giudice.

Jasmine Carrisi, la bellezza infinita si veste di originalità

Jasmine appare come letteralmente baciata dal sole nel suo ultimo scatto sul suo profilo Instagram. Con una semplice didascalia che riporta il simbolo di una farfalla blu, la giovane artista pone in risalto il suo make-up della giornata, volto alla semplicità pura quanto al desiderio di concentrarsi suoi suoi dettagli. Una linea di eye-liner colorata per la figlia del noto cantautore pugliese, Al Bano.

Una linea in totale armonia con il colore dei suoi occhi azzurri che esposti alla luce solare diventano irresistibili anche per tutti i suoi ammiratori. Inoltre, come accaduto con la precedente istantanea editata soltanto due giorni fa, Jasmine rivela il suo particolare interesse verso uno dei molti trattamenti di bellezza: quello per la manicure.

Era stata lei stessa ad aggiungere nella didascalia la seguente frase rivelatrice: “l’unico scopo di questo post è farvi vedere le nuove unghie✨”. Dunque con molta probabilità l’esordio di oggi potrebbe essere niente meno che un sequel, ma non per tal motivo meno apprezzato. I tenui colori pastello utilizzati sembrano essere stati appositamente utilizzati per accostarsi alle sue totalità naturali.