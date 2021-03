Karina Cascella senza veli sui social: via i vestiti e FOTO per i followers. L’opinionista di Barbara D’Urso ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi fans

Karina Kascella è una delle opinioniste più amate dei programmi di Barbara D’Urso. Sempre sincera, spigliata, dice sempre quello che pensa e molto spesso il suo pensiero coincide con il mondo del web che la supporta molto spesso nelle sue liti in studio con i diversi ospiti di Barbara. Anche su Instagram è molto seguita: ha migliaia di followers che la amano e che la riempiono di likes e di continui apprezzamenti che non passano certamente inosservati.

Karina Kascella fa impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Karina ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers, ma anche fatto una riflessione molto importante su quanto ci sta succedendo da un anno a questa parte. Ha chiesto ai suoi followers se, di tanto in tanto, hanno paura al pensiero di ritornare alla vita vera e se loro come lei si sono abituati a quello che stiamo vivendo, a questi periodi di clausura dove non possiamo uscire di casa, socializzare e fare la vita che abbiamo sempre fatto prima della pandemia.

In tanti hanno commentato la sua foto dicendole di sentirsi esattamente come lei e che è tutto perfettamente normale, e che abituarsi nella vita è fisiologico e ci riabitueremo anche alla nostra vecchia vita quando avremo la fortuna di riprenderla in mano.