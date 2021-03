Laura D’Amore, dopo la sua attività fisica preferita…un po’ di relax – FOTO

Laura D’Amore infiamma i suoi tanti ammiratori dei social pubblicando ben due foto in cui si concede il meritato relax

Per sentirsi davvero bene con sé stessi non c’è nulla di meglio che mantenere il proprio corpo agile ed in salute. Lo sa bene Laura D’Amore che sul suo fisico prorompente sta in pratica costruendo una carriera. La bella hostess è una persona molto sportiva come ben sanno i tantissimi follower che la seguono attraverso il suo profilo Instagram. Proprio sul famoso social network Laura ha condiviso una coppia di foto in cui si è lasciata ritrarre mentre si concede un po’ di sano e meritato riposo. L’obiettivo dell’influencer è quello di ricaricare le batterie dopo essersi dedicata ad uno degli sport che ama di più ovvero il paddle. Un’attività che volendo banalizzare potrebbe essere definita la cugina del tennis e che richiede una notevole forza fisica e capacità coordinativa. Il paddle è uno sport relativamente nuovo o per meglio dire che non è ancora molto conosciuto in Italia. Di sicuro però con una madrina come Laura D’Amore non tarderà ad appassionare sempre più persone.

Le foto di Laura D’Amore

Attraverso il suo profilo Instagram Laura D’Amore ha deciso di regalare ai tanti follower innamorati ben due scatti che immortalano il momento in cui si dedica ad un sano relax. Per queste foto Laura si è lasciata ritrarre distesa a letto con addosso una camicia nera ricca di merletti e trasparenze. Le sue forme generose sembrano però non avere nessuna intenzione di restare in disparte e irrompono quasi prepotenti nell’obiettivo per la gioia dei fan. I veri protagonisti di queste immagini condivise sul famoso social sono le sue curve pericolose che l’angolazione della camera riesce a mettere in rilievo e i magnifici occhi chiari.

La scelta infine fatta da Laura di indossare una camicia caratterizzata da merletti permette, attraverso le trasparenze, di creare un sensuale effetto vedo e non vedo che già da solo basterebbe per far impazzire i fan. Il colpo di grazia per loro arriva però con la visione del sorriso contagioso di Laura e l’espressione indimenticabile del suo meraviglioso viso.