Luisa Corna, l’importante annuncio che addolcisce il web – VIDEO

Luisa Corna sui social lancia un video che diventa subito virale. La cantante sposa una nobilissima causa.

Luisa Corna è più bella che mai sui social, soprattutto in quest’ultimo video…il motivo è evidente e plausibile, la cantante infatti pubblica un video di solidarietà per aiutare Marco, un bambino piccolo di 14 mesi che ha bisogno di cure speciali e chiede pertanto al web di aiutarla in questo nobile scopo. I followers hanno subito accolto il messaggio di Luisa, infatti non mancano emoji a forma di cuore e soprattutto in poco tempo il video è stato molto visto. Capelli sciolti fluenti che da sempre la contraddistinguono, viso poco truccato e outfit casual; il giubbino in denim è quello che si nota subito anche perché il video è registrato in primo piano.

Luisa Corna e la discussione su Sanremo

Per Luisa Corna il canto è una passione viscerale e come tutti i cantanti, esibirsi è un modo per donarsi al suo pubblico. Ecco perché ama confrontarsi con i followers: proprio qualche giorno fa infatti l’artista ha chiesto delle opinioni sull’ultimo Festival di Sanremo e soprattutto cosa ne pensassero circa la vittoria dei Maneskin. Al di là dei numerosi commenti di astio verso il Festival – in fondo, ogni anno è così…non è Sanremo senza critica – in molti hanno sottolineato la mancanza della Corna alla gara canora e che vorrebbero rivederla su quel palco che anni fa le diede un‘enorme soddisfazione.

Indimenticabile infatti il suo duetto con Fausto Leali sulle note di Ora che ho bisogno di te, nel 2002 e classificandosi ben al quarto posto.