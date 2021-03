Màkari, nuova serie Rai: anticipazioni puntata 15 marzo

Ha inizio questa sera su Rai 1 la nuova fiction Màkari, con protagonista Claudio Gioè: le anticipazioni del 15 marzo.

Andrà in onda questa sera alle ore 21.25 la prima puntata della nuova fiction Rai Màkari, con protagonista Claudio Gioè. La serie, diretta da Michele Soavi, è tratta dai racconti di Gaetano Savatteri e narra le vicende di Saverio Lamanna, scrittore di professione ed investigatore per diletto. Dopo essere stato licenziato dal suo lavoro di ufficio stampa al ministero degli Interni, Lamanna (interpretato da Claudio Gioè) torna a Màkari, in provincia di Palermo, dove è nato e dalla quale si era allontanato per motivi di lavoro. Qui incontra Peppe Piccionello, un uomo dallo spiccato senso dell’umorismo che lo aiuterà a risolvere intricati misteri.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 marzo: Stefania se ne va?

Màkari, anticipazioni 15 marzo: I colpevoli sono matti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Attili (@attiliantonella)

Leggi anche -> La Casa di Carta 5 (spoiler), la sorte di un personaggio è appesa a un filo: di chi si tratta

Nel primo episodio di Màkari (I colpevolismo matti) faremo la conoscenza di Saverio Lamanna. Dopo aver perso il suo posto da ufficio stampa al ministero degli Interni, Lamanna torna nella sua città natale, in Sicilia, nei pressi della Riserva dello Zingaro. Qui si stabilisce nella casa vacanze dei suoi genitori. Da sempre appassionato di gialli e crimini irrisolti, Lamanna si interessa alle morti di un bambino e di un operaio, entrambi deceduti in circostanze sospette. Insieme al bizzarro amico di infanzia Piccionello, il giornalista riscopre la vocazione verso la scrittura ed il desiderio di tuffarsi a capofitto nel mondo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sicilyland (@sicily_land)

La prossima puntata di Màkari andrà in onda questa sera alle 21.25 su Rai 1. Continuate a seguirci per non perdervi le anticipazioni dei prossimi episodi.