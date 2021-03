Maria De Filippi contro Barbara: scatta la denuncia dopo Live Non è D’Urso

Maria De Filippi contro Barbara D’Urso: annunciata la denuncia dopo Live. Ieri sera Barbara ha ospitato Pietro Delle Piane, che ha lanciato delle accuse gravi nei confronti di Temptation Island

Si parla spesso dei programmi di Maria De Filippi: sono reali o è tutta finzione? In particolar modo Maria conduce Uomini e Donne e anche Temptation Island è un format a cui lavora in prima persona, e spesso il pubblico si chiede quanto ci sia di vero. Ci ha messo anni a creare una reputazione credibile attorno ai suoi programmi, e ieri Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, ha rilasciato delle gravi dichiarazioni ieri da Barbara D’Urso.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Maria De Filippi denuncia Pietro Delle Piane: la frecciatina a Barbara D’Urso

Pietro, a Live Non è la D’Urso, si è difeso da quello che è successo nel programma di Maria dicendo che è tutta finzione e che lì stava semplicemente recitando un ruolo. Un’accusa pesante, che fa perdere di credibilità al programma che va in onda tutte le estati. Per questo motivo, Maria ha deciso di intervenire e di agire legalmente contro il fidanzato della Elia. L’annuncio è stato fatto tramite i canali ufficiali del programma di Maria, e non è mancata una frecciatina a Barbara che ha permesso a Pietro di fare delle illazioni così gravi nei confronti dei suoi programmi. “Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno dei programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver preso dell’imminente denuncia“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Barbara non ha ancora avuto modo di rispondere a tutto questo, ma sicuramente oggi approfitterà per spendere due parole durante Pomeriggio Cinque.