Marianna Vertola, ‘musica leggerissima’ e intimo fanno volare i fan – FOTO

Marianna Vertola in uno scatto di rara sensualità, bellezza esplosiva e fisico da urlo: le trasparenze che fanno sognare

Astro nascente su Instagram e nel mondo delle trasmissioni tv sportive, è una delle bellezze che maggiormente si stanno affermando sul web e non solo in questo inizio di 2021. Parliamo di Marianna Vertola, classe 1997, napoletana, i cui numeri sui social network sono in grande crescita. Followers che sono arrivati a circa 293mila, un numero di tutto rispetto e che la pone tra le preferite in questo momento sulle bacheche degli internauti. Marianna si caratterizza per una grande passione per lo sport e per il calcio in particolare, attraverso la quale sta guadagnando una certa notorietà sul piccolo schermo. Per ora, soltanto sulle reti locali napoletane, ma non dubitiamo che la sua carriera possa vivere una ascesa notevole nei prossimi anni.

Marianna Vertola, in camicetta e slip è assolutamente irresistibile: fascino da favola

Affascinante e sensuale, Marianna regala spesso ai suoi fan su Instagram degli scatti davvero da urlo. L’ultimo, è uno dei più provocanti mai visti. Sguardo intenso e irresistibile, guarda verso l’obiettivo con un abbigliamento che accende la fantasia. Camicetta annodata ad altezza del ventre, sbottonata quel tanto che basta da far intravedere la scollatura e con visuale sul suo intimo.

Marianna nella didascalia cita Sanremo e quella ‘musica leggerissima’ che ormai sta spopolando nelle radio. La canzone di Colapesce e Dimartino è una di quelle che ha riscosso maggior successo al Festival e anche la showgirl non può fare a meno di ascoltarla. Con musica leggerissima, e con la sua sensualità, fa davvero volare i suoi followers.