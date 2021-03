Meghan Markle: la rivelazione sconcertante del fratello

Dopo l’intervista di Meghan Markle, prende la parola il fratello della duchessa e il suo messaggio lascia tutti senza parole, la verità

Da giorni non si parla d’altro: l’intervista di Meghan Markle e il principe Harry rilasciata a Oprah Winfrey ha toccato profondamente l’intera popolazione internazionale. In Inghilterra piovono solo critiche per i duchi di Sussex ed anche in Italia molti prendono le distanze dalla coppia. Solo negli Usa li difendono, ma qual è la verità? A parlare adesso tocca al fratello di Meghan, che ha rivelato qualcosa di molto interessante.

Meghan Markle bugiarda: cosa dice il fratello?

I duchi di Sussex hanno accusato la famiglia reale di razzismo visto che non volevano accettare il loro primogenito poiché nero. Ma a Live non è la D’Urso, il fratello di Meghan rilascia un messaggio molto importante: “Credo che tutta l’intervista con Oprah sia una produzione hollywoodiana, forse riprovata più volte. Non vedo molto di lei in quell’intervista”. Ha spiegato a canale 5 Thomas Markle spiegando che la famiglia sta passando un brutto periodo anche per le condizioni di salute del principe Filippo. “Quale secondo me è la bugia più grande che ha detto?– Prosegue Thomas Markle Jr – Credo che dovrò scegliere le accuse razziste. Sicuramente ci sono state delle cose ingigantite all’interno del palazzo”. Continua affermando che è molto deluso dalla sorella e dalle parole che ha rilasciato durante l’incontro con la giornalista. Secondo lui bisognava sentire più opinioni e Oprah non ha fatto un buon lavoro.

“Meghan non sembra la ragazza che ho visto crescere e ho conosciuto. Non so se è stata veramente lei a dire questa cosa oppure no”. Ha affermato. Il fratello poi lancia un messaggio alla sorella chiedendo di dire solo la verità, perché secondo lui quello che è stato detto è una bugia.