Mercedesz Henger da sogno. L’acqua sgorga su di lei ed è incantevole. La figlia di Eva ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Mercedesz Henger è senza dubbio una delle donne più amate del mondo di Instagram. Diventata nota per essere la figlia di Eva Henger, famosa pornostar, con la sua incantevole bellezza ha conquistato il mondo dei social ma anche quello della televisione, essendo spesso stata ospite dei programmi di Barbara D’Urso dove ha spesso parlato della sua vita, delle sue relazioni e delle sue vicende familiari.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Mercedesz Henger fa impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n pos t condi viso da Me rcedesz Hen ger (@mj memi)

Mercedesz fino ad un anno fa è stata spesso ospite di Barbara per una brutta lite che ha avuto con sua madre, in seguito al suo ritorno con il fidanzato Lucas Peracchi. La famiglia, Eva in particolare, sosteneva che Lucas fosse violento e che spesso Mercedesz si fosse rivolta a loro per questo motivo, ma lei ha sempre smentito tutto dicendo che sua madre non voleva fare altro che mettere in cattiva luce il suo fidanzato con cui non è mai andata d’accordo. Alla fine le due sono riuscite a riappacificarsi e sono tornati tutti ad essere una bella famiglia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ad oggi la relazione tra Mercedesz e Lucas procede a gonfie vele, sono più uniti e innamorati che mai. Su Instagram pubblicano continuamente foto dove sono insieme, complici, affiatati e bellissimi come non lo sono stati mai.