Mikaela Neaze Silva, come muove i fianchi lei…il balletto è da urlo! – VIDEO

Mikaela Neaze Silva ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan dei social con un video in cui si scatena in un sensuale ballo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

Mikaela Neaze Silva con l’ultimo video pubblicato sul suo profilo Instagram questa volta ha davvero sbancato. Sulle note di “Gypsy woman” di Crystal Waters si è lasciata andare ad un travolgente balletto che ha lasciato il mondo dei social a bocca aperta. La bella ballerina per questa volta si è allontanata, ma non troppo, dal bancone del mitico tg satirico Striscia la Notizia. Uscendo da una porta che da proprio sullo studio della fortunata trasmissione Mediaset Mikaela si è fatta trasportare dalle potenti note del brano cimentandosi in un ballo straordinario. Il suo modo di muoversi infatti non poteva certamente passare inosservato complice anche il costume di scena perfetto per mettere in risalto le sue forme. Un pantalone a zampa di elefante e un mini top che le lascia scoperta la pancia le hanno saputo regalare un’aria stile anni ’80 estremamente adatta al brano su cui si è poi scatenata.

LEGGI ANCHE -> Sonia Lorenzini a cuore aperto: “Ho voglia di farlo con voi” – FOTO

Chi è Mikaela Neaze Silva, la velina bionda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

LEGGI ANCHE -> Sara Croce è da impazzire: la doccia è BOLLENTE. Bonas vietata i minori – FOTO

Mikaela Neaze Silva è destinata certamente a restare nella storia delle veline di Striscia la Notizia. Da sempre sul bancone del famoso tg di Antonio Ricci si sono alternate bellezze more e bionde, alcune delle quali diventate con il tempo una presenza fondamentale nella tv italiana. Mikaela, grazie soprattutto al fascino delle sue origini, è riuscita più di tutte a rompere gli schemi e a crearne uno tutto suo. La sua bellezza è nata in Russia dall’unione di due culture, il padre è dell’Angola mentre la mamma è afghana. Da quando aveva sei anni ha vissuto in Italia, a Genova per la precisione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

Oltre a dimostrare un indiscutibile talento per la danza Mikaela ha da sempre avuto una grande passione per i viaggi e per il mondo intero. Parla ben 5 lingue e pur di riuscire a ballare sul bancone di Striscia la Notizia ha deciso di tingere di biondo i suoi adorabili ricci ribelli. Mikaela, nonostante la giovane età ha da sempre dimostrato di avere il carattere e la giusta grinta per lasciare il segno nel mondo dello spettacolo.