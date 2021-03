Miriam Leone, la FOTO in costume. E’ lei l’attrice più bella. Fisico da impazzire – FOTO

Irresistibile Miriam Leone. Le vecchie foto in bikini non lasciano spazio a dubbi: è lei l’attrice più bella!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

La favolosa “Eva Kant” del film dei Mainetti Bros. è una bellezza che toglie il fiato. Miriam Leone, che sta vivendo un momento d’oro della propria carriera, è stata infatti scelta dai registi Marco e Antonio per impersonare la sensualissima eroina dei fumetti: fisico statuario, capelli biondi ed un talento innato nel rubare, proprio come il compagno Diabolik.

Nella pellicola, presentata in anteprima al Noir in Festival 2021, il fascino dell’ex miss Italia viene esaltato alla massima potenza. D’altra parte Miriam, siciliana DOC, non ha mai nascosto il proprio corpo mozzafiato ai followers. Tramite le foto pubblicate in estate, è possibile avere un assaggio della sua sensualità: i fan rimangono sempre colpiti da lei.

Miriam Leone, lo SCATTO in bikini è un concentrato di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Uno scatto risalente ad un anno e mezzo fa, e la visuale è assicurata. Miriam Leone, con indosso uno splendido costume intero traforato, era distesa sulle scalette di una piscina e sembrava godersi con grande piacere il sole estivo. L’indumento, abbinato agli orecchini a cerchioni, rivela una ricercatezza nello stile ed un’eleganza uniche.

La Leone, consapevole del proprio fascino, aveva optato per una visuale “vedo non vedo”, lasciando che l’acqua offuscasse parzialmente le forme del suo corpo. Peccato che i followers conoscessero già alla perfezione le curve dell’attrice: nei commenti, infatti, le lodi alla sua bellezza non erano affatto mancate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Ma non serve andare indietro nel passato per trovare degli scatti mozzafiato. In qualunque posa e con qualunque outfit, l’ex miss Italia è uno spettacolo per soli adulti.