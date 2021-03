Muriel, 23 anni, milanese, è l’influencer della body positivity. Tutti i dettagli sulla sua vita, dalla sofferenza al suo amore con Ethan, ragazzo transgender.

E’ stata sulla copertina di molti giornali per le sue battaglie contro il body shaming cioè per la derisione dell’aspetto fisico altrui. Per sensibilizzare i suoi coetanei ha anche sfilato in intimo a piazza Duomo a Milano.

“L’ho presa come una sfida verso me stessa – ha detto Muriel, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” – ma l’ho presa come un modo per uscire dalla mia comfort zone“.

Il racconto di Muriel, dal body shaming al suo amore con un ragazzo trans

“Ero una bimba cicciottella, mamma mi portò dal medico perché avevo difficoltà a camminare e lui disse che dovevo dimagrire“. Ha esordito con il racconto della sua infanzia Muriel, l’influencer da 300.000 follower, nel salotto di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su Rai1.

“Invece – ha continuato Muriel – avevo un tumore benigno. Mi sono operata e tutto andò benissimo ma purtroppo poco dopo è morto mio padre. Lui entrò in ospedale e io non l’ho più rivisto“.

Da quel momento è iniziato il problema con il cibo della coloratissima influencer Muriel. “Vedevo come una compensazione – ha dichiarato. Ero molto piccola ed ero molto arrabbiata e usavo il cibo per riempire il vuoto che avevo dentro“.

“Io non andavo al mare e se ci andavo rimanevo con i vestiti – racconta Muriel a Serena Bortone – mi vestivo con abiti larghi, le foto che postavo venivano modificate. Sui social mentivo perché mi volevo vedere con un’altro fisico. Poi però ho capito che a prescindere dal mio fisico ho le stesse opportunità di tutti“.

“Così sono iniziate anche le prime prese in giro, il maestro di italiano davanti a tutti mi disse che avevo troppa pancia e dovevo dimagrire. Già da piccola avevo tutti gli occhi puntati addosso“.

“A questo punto – ha proseguito Muriel – inizio a diventare un poi eccentrica, faccio uscire un lato di me un po’ colorato che è l’unico modo per avere il mio spazio in cui essere me stessa e fare quello che volevo anche se le critiche sono iniziate ad arrivare anche lì“.

Oggi, però, la vita di Muriel è più felice e soprattutto serena perché oltre ad avere accettato la sua bisessualità ha anche trovato l’amore. “Mi piacciono anche le donne ma adesso sto con un ragazzo – ha detto – ci siamo conosciuti su un app di incontri, si chiama Etan ed è un ragazzo transgender“.