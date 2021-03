Paolo Bonolis e la lite con Luca Laurenti: facciamo un po’ di chiarezza

Paolo Bonolis e Luca Laurenti, lite tra i due? Tutta la verità su una delle coppie storiche e amatissime del piccolo schermo

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono una delle coppie storiche della televisione italiana. Sono amatissimi dal loro pubblico che di questi tempi è ben felice di vederli insieme di nuovo sul piccolo schermo. Prima con Avanti un altro, il game show in onda prima del tg5 nel tardo pomeriggio di Canale 5 e poi alla sera con Ciao Darwin.

Benché quest’ultime siano puntate delle scorse stagioni, il pubblico è felice ugualmente perché ha la possibilità di vivere una serata spensierata facendosi anche tante risate. Per via della pandemia sarà difficile che per questa stagione vedremo nuovi episodi, le limitazioni non permettono di riconfezionare un programma come quello creato e condotto da Bonolis e Laurenti e dunque per il momento ci si dovrà accontentare delle repliche.

Senza dubbio tra i due c’è un’amicizia profonda, oltre che di lunga data, e un rapporto speciale fatto di stima professionale e personale. Molte le voci circolate che parlavano di una lite tra il presentatore e il Maestro. È davvero così? Facciamo chiarezza e vediamo Bonolis cosa ha detto.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la lite? Tutta la verità

È stato proprio Paolo Bonolis in una intervista a parlare del suo bel rapporto con il Maestro Luca Laurenti. Proprio sulle difficoltà del momento il presentatore ha spiegato che “Luca è estroso e ragiona a modo suo” aggiungendo che per quanto riguarda la pandemia forse “neppure ne è a conoscenza”. Secondo Bonolis il suo amico si cura poco della comunicazione e di questo, ha precisato, “non tutti se ne rendono conto”.

E sulla presenta e furiosa lite Bonolis cosa ha detto? Le sue parole non lasciano alcun dubbio. “Sono tutte cavolate, mai liti furiose con lui e nemmeno pensiamo ad averle” ha spiegato smentendo con fermezza i rumors circolati. E anche pensando al futuro ha sottolineato che per lui una lite è praticamente impossibile: “Siamo molto felici insieme”.

Ecco che così le notizie infondate sono state smentite e il presentatore ha fatto chiarezza sul suo idilliaco rapporto con Luca Laurentis.