Terribile incidente in autostrada: uomo muore travolto dalla motrice di un camion

Un uomo è morto questa mattina in un grave incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A14 Bologna–Taranto, nel tratto compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Da una prima ricostruzione, pare che la vittima, un 46enne che era intervenuto in aiuto del cugino autotrasportatore rimasto in panne, sia stata investita dalla motrice di un camion senza rimorchio mentre cercava di far rallentare i mezzi in transito. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo all’uomo. Sul posto i soccorsi del 118, il personale Anas e la Polizia Stradale.

Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 15 marzo, sull’autostrada A14 Bologna–Taranto, nel tratto compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest, nel territorio di Francavilla. Un uomo di 46 anni è morto dopo essere stato investito da un camion senza rimorchio. Stando a quanto riporta Il Pescara, nella serata di ieri un camion aveva forato un pneumatico e si era fermato nella corsia chiusa per dei lavori. Stamane in aiuto dell’autotrasportatore sono arrivati due colleghi, tra cui la vittima, un 46enne cugino di quest’ultimo. Dopo la sostituzione del pneumatico, il 46enne ha cercato di far rallentare i veicoli in transito per far ripartire il tir, ma è stato travolto dalla motrice condotta da un uomo di 57 anni. L’uomo è stato sbalzato a circa 50 metri di distanza dal punto di impatto finendo contro un muro di cemento.

Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti immediatamente gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Purtroppo per il 46enne non c’è stato nulla da fare, i medici hanno potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale ed i tecnici dell’Anas. Le forze dell’ordine hanno provveduto agli accertamenti del caso per chiarire la dinamica dell’incidente. Il sinistro ha provocato ripercussioni sul tratto interessato, dove si sono create lunghe code.