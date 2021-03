Rossella Fiamingo bellissima e pronta per un’esperienza importante-FOTO

La campionessa di scherma condivide una foto su instagram in cui appare bellissima e pronta per una gare importante

Rossella Fiamingo condivide una foto di se stessa un instagram in cui appare seduta e bellissima. Nella didascalia rivela di essere pronta per un’esperienza importante della sua carriera. “Protein shake di fine allenamento e adesso preparo le valigie per la coppa del mondo di Kazan“. Molti utenti commentano:”Alla grande concentrazione e spacca!“, “La migliore proteina è una tua foto sul gradino più alto del podio mentre canti inno di Mameli con la medaglia d’oro al collo“.

Rossella Fiamingo non fa solo scherma, si è anche laureata

La bella campionessa di scherma non si occupa solo di questo sport ma si è anche laureata in dietistica. La Flamingo ha affermato di sognare due medaglie alle olimpiadi di Tokyo. Ha già vinto la medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Rio e l’oro ai Mondiali di Scherma di Kazan nel 2014 e a Mosca nel 2015. La schermitrice catanese ha 29 anni e ha iniziato la sua carriera da giovanissima. Ha capito a 7 anni che la scherma era la sua passione, la prima volta che ha tenuto una spada in mano. E adesso per lei si avvicina la terza Olimpiade. La Flamingo ama correre, fa parte del suo allenamento ma lei sostiene che ha una vera passione, le piace correre sul mare della sua bellissima terra, la Sicilia.

Durante il lockdown l’atleta si è allenata come ha potuto, chiaramente in assenza di personal trainer e attrezzi giusti. Ma oltre ad aver fatto quello ha avuto anche la forza di volontà di laurearsi in dietistica. Il ruolo di dietista nella scherma potrebbe essere qualcosa che verrà alla fine della sua carriera, quando non potrà più gareggiare lei stessa e forse seguirà i giovani. Il suo obiettivo per queste Olimpiadi è di vincere due medaglie, una individuale e una con la squadra. Certo sa che non è facile ma ci proverà.

Nel suo futuro vede una famiglia con la persona giusta e quando smetterà di gareggiare si dedicherà a vivere una vita tranquilla e appagante. Sicuramente appare una ragazza motivata e talentuosa che sa quali sono i proprio obiettivi e li vuole raggiungere. Una vanto per l’Italia questa ragazza.