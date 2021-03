Compleanno per Sabrina Salerno: fascino magnetico. È strepitosa – FOTO

Sabrina Salerno festeggia il compleanno. La poliedrica cantante e showgirl celebra 53 anni di successi. Ma qualcosa la turba.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sono 53 le candeline spente oggi da Sabrina Salerno. La poliedrica cantante e showgirl festeggia l’importante traguardo al fianco del figlio Luca e del marito Enrico Monti. La Salerno festeggia 53 anni di successi tra canto e recitazione. Sono il talento e la bellezza ad averla resa nota negli anni.

Su Instagram ha condiviso uno scatto in cui annuncia il suo compleanno. Radiosa si è tuttavia mostrata turbata. Nella didascalia pubblicata sotto il post ha commentato: “Si ritorna in lockdown che guarda caso coincide con il mio compleanno…tra le due cose non so quale sia peggiore.“

Subito è boom di like e commenti. Tantissimi gli auguri da parte dei follower. Molti le fanno i complimenti e la rassicurano su come sembri più giovane. Il fascino della Salerno è infatti senza tempo. Anno dopo anno la cantante ha preservato la sua bellezza. In particolare la sua routine sportiva le ha garantito un fisico mozzafiato.

LEGGI ANCHE > Sabrina Salerno super seducente con una canotta strettissima: followers impazziti – FOTO

Sabrina Salerno una storia di successo: modella, showgirl e cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

LEGGI ANCHE > Sabrina Salerno, il sabato sera per lei è bollente: “fuoco e coprifuoco” – FOTO

Classe 1968, Sabrina Salerno nasce a Genova. Qui passa la sua infanzia. Tuttavia a causa di problematiche familiari, si trasferisce ben presto nell’abitazione dei nonni a Sanremo. Sabrina era stata concepita dalla madre a soli 18 anni mentre il padre non l’aveva riconosciuta. L’incontro tra i due avvenne solo quando lei aveva già 12 anni.

In merito alla sua difficile infanzia la Salerno si è aperta durante una recente intervista ai microfoni di Verissimo. In particolare aveva raccontato del difficile rapporto con la figura paterna. “Mi sono sentita rifiutata. Io il rifiuto l’ho sentito fino alla sua morte”, le dolorose parole di Sabrina.

Negli anni, dopo aver conseguito il diploma scientifico a Genova, la Salerno partecipa a svariati concorsi di bellezza. Il suo esordio nel mondo della televisione risale al 1984 nella trasmissione W le donne. Di lì a breve la showgirl debutta anche come cantante raggiungendo un successo planetario. Poi le innumerevoli la partecipazione a noti programmi consacrano il suo successo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Per quanto riguarda la sfera sentimentale provvidenziale l’incontro con l’imprenditore veneto Enrico Monti. I due si sposano nel 2006 e danno alla luce un figlio. La famiglia oggi vive a Mogliano Veneto.