Shaila Gatta, si scatena a letto: il VIDEO è subito virale

La ballerina Shaila Gatta ancora in pigiama si scatena a letto come mai prima d’ora: il video diventa subito virale.

Le interscambiabili doti della mora ballerina di “Amici” ed attuale velina di “Striscia La Notizia“, Shaila Gatta, si mostrano con agilità e naturalezza nel nuovo video postato pochi minuti fa sul suo profilo Instagram. La prodigiosa ventiquattrenne nata sotto il segno del Leone è un’esperta in campo d’intrattenimento, ed il suo carattere estroso è ben visibile nei piacevolmente fluorescenti stacchetti con cadenza quotidiana nella trasmissione in onda su Canale 5. Ma come testimonia lei stessa per arrivare ad un indice di gradimento del suo pubblico, tale e quale a quello riscontrato oggi, vi è assoluto bisogno della giusta dose di fantasia…

Il lunedì di Shaila Gatta e la voglia di scatenarsi come in un cartone d’animazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

“QUANDO È LUNEDÌ E DEVI TORNARE AL LAVORO 😂“, è questo l’entusiasmo mostrato con altrettanto ben studiato uso dell’ironia della giovanissima aspirante showgirl. Shaila si cimenta in maniera del tutto goliardica in un breve video appena postato. Dove, mostrando una ricca serie di pigiami colorati a dalle più disparate fantasie d’animazione, si diverte a collaudare una serie di pose buffe pur di rimandare ancora per qualche minuto il lavoro che la sta attendendo in questo atipico lunedì primaverile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Seduta in modi contestabili sul divano della sua abitazione milanese, la ballerina collassa divertita sui cuscini, come per arrendersi alla schiacciante morsa del dovere. Un esperimento sicuramente ben riuscito data la vasta quantità di apprezzamenti dei suoi ammiratori che hanno raggiunto il filmato in così breve tempo. E’ così che il contenuto della sempre “Bellissima❤️” velina diventa in men che non si dica virale.