Gaffe in diretta tv su Temptationn Island da parte di Pietro delle Piane. Barbara D’Urso ferma tutto e poi va avanti

Pietro delle Piane e Antonella Elia ieri sera sono stati ospiti di Barbara D’Urso, nel salotto di Live. I due avevano fatto parlare molto di loro che dopo un tira e molla avvenuto davanti le telecamere si erano lasciati.

Eppure ieri sera sono apparsi più affiatati che mai, mano nella mano, hanno affrontato le temutissime cinque sfere del programma. Seduti nelle sfere Vladirmir Luxuria, Simona Izzo, Eleonora Giorgi, Roberto Alessi e Giovanni Ciacci. Per loro molte domande e quesiti ma a quanto pare il rapporto si è riallacciato.

Elia infatti ha detto di essere stata malissimo quando sono stati distanti: “Io per lui sento un particolare trasporto che credo di non aver mai avuto per nessuno”. Così ha spiazzato tutti raccontando che nonostante i litigi adesso sono tornati insieme. E poi dando parola a lui è successo l’inverosimile tanto che Barbara D’Urso ha preso le distanze rispetto a quello che Pietro delle Piane ha detto in diretta.

Temptationn Island, la frase che non avrebbe dovuto dire Pietro delle Piane

Gaffe imperdonabile per Pietro delle Piane ieri sera da Barbara D’Urso in merito a Temptation Island. Parlando del rapporto con l’Elia ha tirato in ballo la sua partecipazione al programma ideato da Maria de Filippi. Sentendosi attaccato proprio su questo punto e sul suo comportamento nel programma ha cercato di difendersi ma non ha fatto altro che peggiorare le cose suscitando subito lo sconcerto della padrona di casa che ha preso le distanze e cambiato argomento.

“Ma lì avevo un copione, vi pare che entro innamorato perso e poi … “ ha detto Delle Piane ma Barbara D’Urso subito ha messo a tacere la cosa, inteso che quella frase potesse creare problemi.

Non è passato molto tempo, infatti, che la redazione è corsa ai ripari. La conduttrice ha letto un comunicato per fare una “precisazione importante” ha specificato. “Prima Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island, se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo ovviamente le distanze perchè nessuno deve interpretare un ruolo nel programma perchè non è copionato”.

E poi Barbara ha aggiunto che proprio questo era il suo intendo quando ha fermato il compagno dell’Elia. “Non parliamo di questa trasmissione perchè non mi permetterei mai” ha aggiunto.