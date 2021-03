Tommaso Zorzi: come utilizzerà il montepremi della vincita

Come userà il montepremi della vincita Tommaso Zorzi? Arriva la notizia direttamente sul suo profilo Instagram, ecco cosa sta organizzando

Ci ha fatto innamorare fin dal primo giorno, il 14 settembre 2020 è entrato nella casa del Grande Fratello Vip ed era già il preferito per la maggior parte del pubblico. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, l’influencer milanese che con charme e eleganza ha fatto impazzire tutti. Stasera, a due settimane dalla fine del programma che lo ha reso vincitore, sta per esordire in prima serata come opinionista all’Isola dei famosi. “Sostenetemi raga, ne ho bisogno” lancia un appello sul suo profilo Instagram in una storia e inoltre non perde occasione di rivelare cosa sta organizzando con il montepremi della vincita.

Tommaso Zorzi: a chi andrà la vincita?

Tommaso Zorzi aveva già un seguito importante su Instagram che è raddoppiato dopo la sua vittoria al Grande Fratello vip. I follower infatti sono arrivati a quasi due milioni e con loro condivide molti momenti della giornata, dal lavoro al tempo libero ai ricordi. In una delle sue ultima storie Instagram, l’influencer e futuro opinionista ha voluto spiegare in che modo userà i soldi del montepremi della vincita del reality. Da quanto si legge, per contratto Tommaso avrebbe dovuto devolvere il montepremi ad un’associazione da lui scelta. Ma invece di seguire i piani, li ha stravolti donando l’intera somma ad un gruppo che si occupa di anziani soli. La decisione è stata presa dopo la morte dei suoi nonni, avvenuta da poco. “Vorrei sentirmi il nipote di tutti loro” afferma il giovane facendo riferimento a tutti gli anziani dell’associazione.

Un bel gesto da parte del giovane Tommy, pronto a scalare la vetta del successo a partire da questa sera con L’isola dei famosi. Sempre su Instagram ha poi rivelato che sarà anche ospite alla prossima puntata di Le Iene. Che l’avventura televisiva per l’influencer milanese abbia inizio.