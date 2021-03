Un bambino è morto per assideramento dopo che la madre lo aveva lasciato solo in casa senza accendere la stufa: la ricostruzione della vicenda.

Drammatico quanto accaduto nella piccola cittadina di Kamianka-Dniprovska, nel sud dell’Ucraina. Un bimbo di soli 5 mesi è morto per assideramento. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di una disattenzione della madre la quale lo avrebbe lasciato in casa, insieme alla sorellina di due anni, senza accendere neppure una stufa.

La donna si sarebbe allontanata dall’abitazione senza preoccuparsi dei figli, per un futile motivo.

La polizia, ora, indaga per omicidio e la donna rischia sino a 15 anni di carcere.

Ucraina, madre lascia i figli senza riscaldamento: morto bimbo di 5 mesi

Si sarebbe allontanata per andare a tingersi i capelli da un’amica. Questo il motivo per cui Yulia, residente in una gelida e piccola cittadina nel sud dell’Ucraina avrebbe lasciato da soli i suoi figli, uno di 5 mesi ed una di due anni.

Purtroppo, però, noncurante del fatto che fuori vi fosse una temperatura sotto lo zero, sarebbe uscita senza neppure accendere una stufa. È così, che al suo rientro avrebbe rinvenuto il suo secondogenito privo di vita.

Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione del The Sun, la causa della morte del piccolo sarebbe stata assideramento. Yulia, 28 anni, tornata a casa avrebbe trovato il piccolo inerme nel letto. Immediata la chiamata ai soccorsi che, una volta sopraggiunti, altro non avrebbero potuto fare che costatarne il decesso, avvenuto alcune ore prima.

La donna, agli agenti di Polizia chiamati dai sanitari, avrebbe ammesso di aver lasciato soli i suoi figli all’interno di una casa priva di riscaldamento. Circostanza confermata dagli stessi inquirenti che hanno rilevato come la famiglia vivesse in uno stato di degrado, senza rispettare la benché minima norma igienica.

La portavoce della polizia Olga Zinchenko avrebbe dichiarato: “La madre ei suoi due figli – riporta The Sun- vivevano in condizioni estremamente antigeniche, senza un sistema di riscaldamento centralizzato ed elettricità“. Attualmente sono in corso ulteriori esami forensi per determinare la causa esatta della morte del bambino, ma l’ipotesi quasi certa è che sia morto a causa del gelo. La madre del piccolo, ora, rischia fino a 15 anni di carcere se giudicata colpevole e condannata.

Alcune indiscrezioni trapelate dai media locali riferiscono che la donna avrebbe altresì ammesso agli agenti di aver bevuto alcolici mentre si trovava a casa dell’amica di nome Olena. Circostanza confermata anche da quest’ultima la quale ha detto: “Abbiamo comprato sei litri di birra. Li abbiamo bevuti. Poi Yulia è andata a casa“.

La sorellina del piccolo deceduto, è stata presa in cura da parte dei servizi sociali e ricoverata presso un ospedale della zona. Le autorità mantengono il riserbo sul suo stato di salute.