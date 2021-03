Un Posto al Sole anticipazioni 15 marzo: un ritorno spiazzante a palazzo. Michele riappare e lui e Silvia si ritrovano costretti ad un confronto inevitabile

Michele Saviani è ritornato a Palazzo Palladini dopo essere stato lontano per un po’ di giorni. Lui e Silvia stanno attraversando un momento di crisi che è cominciato a novembre, e adesso è finalmente arrivata la resa dei conti: si costringeranno ad avere un confronto che non sarà affatto facile per nessuno dei due. Cosa succederà? Riusciranno a chiarire i loro problemi o questo periodo di distanza non è servito a nulla?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

I tormenti di Patrizio Giordano aumentano sempre di più per quello che è accaduto con Clara e per il tradimento a Rossella, che tra l’altro sta già vivendo un momento difficile con i suoi genitori che sono in crisi. Intanto, dall’altra parte di Napoli, Alberto Palladini cerca di ricomporre la sua storia con Clara che sta precipitando sempre di più in un abisso senza fine. Clara vuole riconciliarsi con lui per poter dare un padre a suo figlio Federico, e non farlo crescere da solo proprio come lei è stata costretta a fare a causa di suo padre.

Franco è pronto al suo nuovo lavoro: dopo un periodo di stop, si prepara a tornare a fare il suo lavoro da investigatore ai Cantieri. Intanto, Cotugno prova ad aiutare Cerruti a prender elezioni di bon ton.