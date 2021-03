Uomini e Donne, Samantha compie una scelta che spiazza tutti. La tronista si è dimostrata interessata ad uno degli uomini del parterre, ma di quello Over!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Samantha è una delle nuove troniste di Uomini e Donne. Una vera e propria novità per il programma: Maria De Filippi ha sempre scelto ragazze magrissime, e per la prima volta forse dopo tanti anni, è arrivata una ragazza che non rispecchia proprio il tipo di fisico che la società di oggi pretende e questo ha dato tanta sicurezza a molte ragazze come lei. Samantha è anche molto simpatica e dolce, le sue frequentazioni stanno facendo appassionare i telespettatori, ma oggi incredibilmente ha spiazzato tutti rivelando di aver messo gli occhi su qualcuno che nessuno si sarebbe mai aspettato.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Samantha ferma Gero: cala il gelo a Uomini e Donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Tutto è cominciato quando Gero, uno dei protagonisti del Trono Over, ha rivelato di voler lasciare il programma. A quel punto, Samantha ha chiesto se fosse possibile farlo rimanere per un corteggiamento. Questo ha spiazzato tutti: fanno parte di due troni diversi e nessuno si sarebbe mai aspettato questo colpo di scena. Gli opinionisti in studio non hanno particolarmente apprezzato questa decisione, e anche i suoi corteggiatori ci sono rimasti molto male di questa sua scelta spiazzante.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Domani andrà in onda il seguito della puntata e vedremo cosa succederà. Samantha, per ora, ha rivelato di aver conosciuto Gero dietro le quinte e che le sta molto simpatico.