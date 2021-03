La decisione dell’Aifa arriva dopo i provvedimenti presi da altri Paesi europei: “Adesso aspettiamo il pronunciamento dell’Ema”.

Non arrivano buone notizie dall’Agenzia Italiana del Farmaco che ha deciso, pochi minuti fa, di estendere il divieto di somministrazione del vaccino AstraZeneca in tutta Italia. Dalla casa farmaceutica, però, specificano che si tratta di un provvedimento “in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema”.

Vaccini AstraZeneca, cosa sta succedendo?

La decisione dell’Agenzia Italiana del Farmaco “è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso”.

La decisione dell’Aifa arriva dopo le ultime notizie che provenienti dalla Germania dove il ministro della Salute Jens Spahn ha annunciato proprio oggi la sospensione temporanea del vaccino.

“Per mantenere la fiducia nel vaccino – specifica il ministro tedesco – dobbiamo dare ai nostri esperti il tempo di verificare i nuovi casi e sgomberare il campo da eventuali rischi“.

E anche in Francia è il presidente Emmanuel Macron in persona a dichiarare che la Francia sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca fino a domani, in attesa del parere dell’Ema.

Così, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha deciso che “in coordinamento con l’Ema e gli altri Paesi europei, valuterà tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione“.

Infine, l’Agenzia del Farmaco si è premurata di specificare che “informerà i cittadini tempestivamente di ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento per coloro che hanno già ricevuto la prima dose“.