Valentina Vignali, a letto solo con gli slip: tante coccole per lei – Foto

Valentina Vignali, la campionessa di basket, oggi seguitissima influencer, è pronta a cambiare nuovamente casa. Per lei l’ennesimo trasloco ma forse questa volta quello definitivo. La cestista ha acquistato casa e da mesi la sta sistemando secondo i suoi gusti. Ormai ci siamo, manca davvero poco e lei potrà godersi la casa dei suoi sogni insieme al suo fidanzato.

Valentina ha spiegato che seppur giovanissima per via del basket ha cambiato tante città e dunque anche tante case. Per lei i traslochi non sono una novità ma farli è sempre molto pesante e questa volta gli scatoloni sono anche tanti.

Pronti per il momento i due bagni che ha mostrato ai suoi fedelissimi follower e parte della sua gigante cabina armadio con specchio annesso per specchiarsi e immortalare i suoi look.

Con lei il suo fidanzato Lorenzo Orlandi, fotografo e videomaker nel mondo dei film anche ad alti livelli e tutti i suoi animali, tra gatti e cani che sono per lei come dei figli.

Valentina Vignali, tra dolcezza e sensualità

E dopo un’altra giornata di sistemazioni da trasloco, Valentina Vignali, prima della chiusura totale di oggi con la zona rossa nel Lazio, si è concessa una bella piega, ma senza piastra. Bellissima con i suoi lunghi capelli nero corvino che le scendono sulle spalle, setosi e luminosi.

E a sera coccole a letto. Con chi? Non solo con il suo Lorenzo ma anche con i suoi amici a quattro zampe. Lei addosso ha solo una magliettina bianca e sotto slip inguinali neri, molto molto sexy. Affianco a lei il fidanzato che dorme poggiato sulla sua spalla e uno dei suoi cani, Muffin spaparanzato sulla sua pancia.

Insomma veramente tante coccole per l’influencer che ha regalato ai suoi follower una bella cartolina di un momento intimo della sua vita. Il suo volto non si vede ma il suo fisico, bello, sodo e anche molto molto scolpito sì. Lato B che esplode e così oltre alla dolcezza del momento gli occhi cadono anche verso il basso.