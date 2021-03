Aida Yespica, il legging ricopre a pennello tutte le sue forme, epica – FOTO

Aida Yespica torna a sorprendere tutti i suoi fan con un primo piano di assoluto valore. Un fisico da far venire la pelle d’oca

I riflettori quest’oggi pizzicano in maniera sorprendente la bellissima e rigogliosa, Aida Yespica. La modella e showgirl venezuelana ha fatto vibrare persino le pareti dopo aver postato sui social una foto che la ritrae in perfetta forma.

Non ci sono più aggettivi per descrivere una diva così affascinante che ogni giorno che passa, sembra ringiovanirsi sempre più. La donna dei “casini” dell’estate 2020 sembra soltanto un lontano ricordo. In una delle serate mozzafiato del Bilionarie, Aida rimase colpita dal Covid-19 e pare che da quel giorno fosse fosse finita in un lungo calvario, dal quale sembrava non riuscisse più ad uscire.

Oggi, invece Aida sembra rinata sotto l’effetto di Instagram, tra un trascorso ricco di insidie e un presente dal quale ripartire e tornare più determinata di prima

Aida Yespica, lo scatto alla moda con effetto “boomerang”

Da un pò di tempo a questa parte, la modella di origini venezuelane, Aida Yespica è ritornata a conquistare i cuori dei follower a colpi di bellezza assoluta. Sullo sfondo di una diva col senno della tenerezza e della delicatezza interna viene ravvisata una un’Aida in forma stratosferica.

Nonostante il nuovo periodo di clausura, lei non si dà per vinta e sfoggia il meglio di sè, facendo vibrare tutto intorno a sè, compreso il cuore di tutti voi. Per l’occasione di una “storia” Instagram ad effetto “boomerang”, la modella sfoggia un lato A da da “personal trainer” che vi fa sognare ad occhi aperti.

Un Legging aderente nero e sportivo ricopre a pennello tutte le sue forme. Più in basso, una pancia piattissima domina il “paesaggio” casalingo con un fisico da body builder, da celebrare la grandezza di un fascino che nonostante la malattia non è caduto nel tranello della depressione.

Lo scatto di Aida alla moda è stato realizzato dalla diretta interessata con effetto “boomerang” di un Instagram sempre più “bollente” ed esauriente di approvazioni