Alice vista dal “Basso”: è il posteriore più bello del web, a voi la parola – FOTO

A volte basta vedere le cose dalla giusta angolazione per dare un senso positivo ad una giornata. Sarà stato questo il pensiero che ha ispirato Alice Basso quando ha deciso di scattarsi una foto da pubblicare sul suo profilo Instagram. L’affascinante influencer infatti si è lasciata ritrarre dal basso verso l’alto offrendo così agli occhi estasiati dei fan una prospettiva a dir poco sublime. Il suo statuario lato B è infatti in primo piano e si adatta perfettamente alla maestosità del cielo pieno di nuvole a pecorelle che la sovrasta. Per questo scatto Alice ha deciso di indossare un paio di jeans chiari e un top corto che le lascia scoperta la schiena e la pancia. Forse non una scelta saggia visto che nella didascalia che accompagna la foto l’influencer ha dichiarato che, seppur all’inseguimento del suo estro creativo per catturare la giusta immagine, sta letteralmente morendo di freddo.

Alice Basso, l’influencer che non ti aspetti

Alice Basso è riuscita ad entrare nei cuori dei suoi tantissimi follower di Instagram grazie alla sua capacità di differenziarsi dalle sue “colleghe” influencer. A differenza delle altre belle ragazze che popolano i social la Basso sembra avere davvero molto di più. Le foto che condivide sono sempre accompagnate infatti da un’irresistibile ironia e una profonda intelligenza. Spesso infatti si allontana da temi “leggeri” come la moda o il make up per affrontare anche argomenti spinosi senza rinunciare a far arrivare al pubblico messaggi importanti. Non a caso al suo attivo si può anche contare la pubblicazione di uno straordinario libro “Una mamma imperfetta” nel quale aprendo il suo cuore è riuscita a raccontare la sua esperienza di madre divisa fra ironia e ansie.

Elisa infatti insieme al marito il dj Mauro Ferrucci, nonostante la giovane età, condivide l’amore per i loro due figli Brando e Morgan. La sua famiglia è spesso presente nel suo profilo Instagram attraverso foto e video in cui regala ai fan l’immagine di una casa in cui ci si diverte e si respira tantissimo amore.