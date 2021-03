Alice De Bortoli ha pubblicato una nuova foto dove si mostra in tutta la sua bellezza. L’influencer affacciata al balcone con una minigonna super corta. Bellezza mozzagiato e sguardo irresistibile. Date un’occhiata anche voi al nuovo scatto di una delle protagoniste più amate de Il Collegio 3.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

Alice De Bortoli ha pubblicato un nuovo scatto dove sfoggia le sue curve esplosive. L’influencer sfoggia un completino azzurro davvero da togliere il fiato.

Lato B in risalto, sguardo sexy e minigonna che non lascia spazio all’immaginazione.

Non poteva mancare una didascalia dove descrivere un po’ di sé stessa: “Penso che il mondo esterno sia l’ombra del mondo che abbiamo dentro, quindi …se cambia dentro cambia anche fuori”.

Il successo sui social, l’esperienza a Il Collegio e la presunta storia d’amore con un allievo di Amici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)



La De Bertoli ha 17 anni ed è molto popolare sui social. Basti pensare che il suo Instagram è seguito da 1,7 milioni di persone. Ma non solo. Si è fatta conoscere anche aver partecipato alla terza edizione del docu-reality Il Colleggio, in onda a febbraio 2010.

Vive a Treviso dove frequenta il quarto anno del Liceo di Scienze Umane. Oltre a dedicarsi allo studio, ama anche portare avanti iniziative. Non a caso, è una dei rappresentanti d’istituto.

“Mondo Mondo Mondo”, è questo il suo motto. Studia danza da 8 anni, in particolare si dedica all’hip hop come genere. Tra le sue passioni anche la musica che condivide spesso insieme ai suoi follower. La ragazza è molto seguita su TikTok e su Instagram.

Alice ha un’amicizia storica con Thomas, allievo di Amici 16, che l’ha scelta anche come protagonista del video del brano “E’ un attimo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

In passati si erano diffuse voci secondo cui i due avessero una relazione. Voci smentite più volte dai diretti interessati che si sono sempre definiti molto amici. Per ora, la Bertoli è single.

Non ci resta che attendere il prossimo scatto per ammirarla in tutta la sua bellezza.