Aurora Ramazzotti quando la vede ballare fa questa faccia qui – FOTO

Sempre schietta e genuina Aurora Ramazzotti ha condiviso nelle Instagram stories alcune considerazioni sul recente Grammy Awards 2021. Chi avrà commentato?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Spesso per molti figli d’arte è difficile scrollarsi di dosso il marchio di fabbrica dei genitori ma Aurora Ramazzotti ci è riuscita egregiamente. Non è solo la figlia di Michelle ed Eros, è una delle influencer più seguite del panorama nazionale.

Bellissima e spigliata è riuscita in pochi anni a farsi apprezzare per la sua schiettezza e capacità di parlare di argomenti a volte molto pruriginosi. Dalla mindfullness, alla bellezza al naturale, l’aspetto fisico e la sana alimentazione, sono tutti aspetti che l’hanno fatta diventare la donna che è, con oltre 2,1 milioni di follower.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Canalis felice: arriva l’oggetto che risolverà parecchi problemi – FOTO

Aurora Ramazzotti commenta Dua Lipa, ma la sua faccia dice tutto

LEGGI ANCHE -> Isola dei Famosi, lite scoppiata prima dell’inizio: sfiorata la rissa in aeroporto

Pochi giorni fa si è svolto il Grammy Awords 2021, l’evento musicale più importante dell’anno e tra le varie protagoniste anche la cantante Dua Lipa. La 25enne si è presentata alla kermesse con un pazzesco nude dress di Versace conquistando il grammofono d’oro per il miglior album vocale pop. Pazzesca anche durante l’esibizione che ha portato sul palco, e proprio questa sua performance è stata l’oggetto su cui si è focalizzata l’attenzione di Aurora.

“Io dopo aver visto l’esibizione di Dua Lipa per la 789esima volta”, scrive nella sua Instagram story mentre si mostra con una faccia contratta che racconta tutta la sua invidia per la cantante. Un misto di fastidio e disgusto per l’avvenenza e la bravura mostrata sul palco davanti milioni di persone in collegamento da casa. La story successiva conferma quanto detto, si vede Dua Lipa in costume rosa mentre svolge uno shooting per l’evento e Aurora commenta “Ecco, va bene. Chiudo tutto”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Fa molto sorridere questa capacità che ha la figlia di Michelle di riuscire a condensare il parere di moltissime ragazze in poche semplici battute e con una mimica facciale incredibile. Ovviamente in termini di bellezza però neppure lei può lamentarsi, fisico tonico e un volto luminoso e allegro, è l’esempio di come anche la semplicità faccia la differenza.