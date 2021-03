Dimitri Didenko, 31enne russo, ma residente in Italia è morto domenica in Australia dopo un lancio con la tuta alare per via della mancata apertura del paracadute.

Un tragico incidente si è verificato in Australia nel corso dei Campionati nazionali di paracadutismo. Un ragazzo di 31 anni, residente in Italia, è morto schiantandosi al suolo dopo essersi lanciato da un aereo con la tuta alare. Il paracadute che avrebbe dovuto accompagnare l’atterraggio del 31enne non si è aperto, circostanza che fatto precipitare il giovane. Purtroppo all’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare per il paracadutista. Sull’incidente sono in corso le indagini delle autorità australiane.

Leggi anche —> Giovane donna precipita in un burrone: il dramma sotto gli occhi del fidanzato

Australia, non si apre il paracadute dopo un lancio: muore a 31 anni Dimitri Didenko

Leggi anche —> Tragedia su un sentiero di montagna: uomo precipita in un dirupo

Un ragazzo è morto domenica 14 marzo in Australia durante i campionati di paracadutismo. La vittima è Dimitri Didenko, 31enne nato in Russia, ma residente da anni a Riccione, in provincia di Rimini. Stando a quanto riportano i media locali e la redazione de Il Corriere della Sera, il giovane si sarebbe lanciato con la tuta alare da un aereo a 220 chilometri a Nord di Perth. Purtroppo, per cause ancora da accertare, il paracadute che avrebbe dovuto agevolare l’atterraggio non si è aperto facendo schiantare al suolo Dimitri sotto gli occhi attoniti degli amici che si trovavano con lui. Inutili i tentativi di soccorso per il 31enne, deceduto per via delle ferite riportate nel violento impatto.

Sulla tragica vicenda sono in corso le indagini della polizia australiana e della Federazione australiana di paracadutismo che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Didenko, iscritto all’associazione Turbolenza di Rimini, aveva una grande esperienza nel mondo del paracadutismo: in carriera, riporta Il Corriere della Sera, aveva effettuato circa 6mila lanci.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Gli amici sconvolti dalla morte del 31enne hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFoundme in modo da sostenere i costi per far rientrare in Italia la salma. Al momento sono stati raccolti oltre 27mila dollari, su un obiettivo fissato di 15mila.