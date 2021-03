Beautiful, anticipazioni puntata 17 marzo: Zoe vuole certezze

Beautiful, anticipazioni 17 marzo: Steffy e Hope hanno un acceso confronto, Zoe vuole certezze da Thomas.

Brooke è sconvolta dal comportamento di Thomas: il ragazzo sta palesemente cercando di arrivare ad Hope e nessuno sembra preoccuparsene. Liam e Steffy cercano di rassicurarla, facendole notare che hanno appena architettato un piano per svelare le vere intenzioni di Thomas. Brooke li ringrazia di starsi interessando alla questione, ma non si sente comunque sicura. Il piano prevede che Zoe venga riassunta alla Forrester e lo tenga d’occhio, ma la ragazza sembra fin troppo presa da lui per essere obiettiva. Nel frattempo Hope nota che Thomas sta continuando a farle avance sessuali. Durante l’ultimo incontro in ufficio ha cercato di mettere le cose in chiaro, ma non è certa che il ragazzo la prenderà sul serio.

Beautiful, anticipazioni 17 marzo: Hope si confronta con Steffy

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope e Steffy si confronteranno riguardo alle vere intenzioni di Thomas. Steffy è fiduciosa, ma Hope le racconta l’ultimo incontro avuto con suo fratello in studio. Per Hope è palese che Thomas stia utilizzando la scusa del lavoro per avvicinarsi a lei, ma spera anche che le cose possano cambiare adesso che in ufficio lavora anche Zoe.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Zoe si recherà all’appuntamento con Thomas. La ragazza ha grandi speranze sull’evoluzione del loro rapporto, ma ha anche paura di rimanere scottata, per questo chiederà al ragazzo delle certezze. È davvero interessato a lei o sta solo cercando di dimenticare Hope? Non sa che la situazione è peggio di come la immagina. Thomas non sta cercando di dimenticare l’ex moglie… sta cercando di riconquistarla.