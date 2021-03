Belen Rodriguez il lato B in primo piano è unico. Nessuna come lei -FOTO

Belen Rodriguez ancora più bella al sesto mese di gravidanza. È un’esplosione di forme e di sensualità che non ha eguali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Esplosione di curve per Belen Rodriguez che in dolce attesa diventa ogni giorno più bella e sexy. L’argentina che già di per sé non disdegna mostrare il suo bel fisico che tanto l’ha resa famosa e fortunata, oggi si sente forse ancora più donna e mamma.

La compagna di Antonino Spinalbese ha tenuto per sé la notizia per lungo tempo ma ora che insieme lo hanno gridato al mondo non si nasconde più e mostra con fierezza il suo pancino.

Sul set come anche in casa o nei momenti di relax. Presenta in tutte le sue forme la sua piccola Luna Marie, così si chiamerà la secondogenita di Belen frutto dell’amore travolgente nato con l’hair stylist 25enne. Molti anni più giovane di lei, bello come il sole e a detta di Belen anche un uomo che ha già affrontato tante prove nella vita.

Di certo l’obiettivo addosso non le manca mai, nemmeno quando si rilassa fuori da Milano e lontano dal set. E in questi giorni di vacanza fuori porta ce ne ha dato prova.

Belen Rodriguez, lo spacco sale su e le forme aumentano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Una Belen Rodriguez in bianco e nero, ripresa da tre angolazioni diverse, quella che vediamo nel suo ultimo post di Instagram. Una location con piscina nella quale lei si mostra così come è oggi, una donna che si sente più bella del solito per via della sua gravidanza.

Un week end fuori porta quello per Belen e il suo Antonino in una magnifica villa immersa nel verde, con la piscina e un giardino da favola. Si ricaricano così i due piccioncini e lei ne approfitta per farsi scattare qualche foto.

Abito morbido di maglia, ma stretto e fino a sotto le ginocchia, stivaletti neri e capelli tirati indietro. Si mostra prima di spalle la bella Belen con il suo lato B in primo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Lo spacco sale su, fino alle sue forme, che in questo periodo sono più abbondanti del solito. Tutto si ferma davanti alle sue meravigliose curve del sesto mese di gravidanza. Tutti pazzi di Belen, una marea di commenti e oltre 165 mila like.