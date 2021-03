Parte un colpo di pistola in casa: muore una donna

Una donna di 59 anni è morta domenica a Manerba, in provincia di Brescia, dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola mentre puliva l’arma.

Dramma a Manerba, in provincia di Brescia, dove domenica una donna di 59 anni è morta dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola. La 59enne, stando ad una prima ricostruzione, stava pulendo l’arma in casa quando sarebbe partito accidentalmente un proiettile che l’ha colpita alla testa da distanza molto ravvicinata. A fare la terribile scoperta il compagno della donna una volta rientrato a casa. Sul posto sono arrivati i soccorsi ed i carabinieri.

Una donna è deceduta nella mattinata di domenica, 14 marzo, all’interno della sua abitazione di Manerba, piccolo in provincia di Brescia. A perdere la vita Luisella Gaia di 59 anni. Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione di Prima Brescia, la 59enne pare stesse armeggiando con una pistola, regolarmente detenuta, forse nel tentativo di pulirla. Improvvisamente è partito un colpo da distanza ravvicinata che ha raggiunto la donna alla testa. A ritrovare il corpo della donna riverso sul pavimento è stato il compagno, una volta rientrato a casa.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Le indagini si sono concluse poco dopo, riporta Prima Brescia con i militari dell’Arma che hanno escluso l’ipotesi di suicidio accertando che si è trattato di un tragico incidente. Per questa ragione, l’autorità giudiziaria non ha disposto l’autopsia sulla salma.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità locale strettasi al dolore della famiglia della 59enne che lascia il compagno e la sorella. Nella giornata di oggi, martedì 16 marzo, verranno celebrati i funerali presso la chiesa parrocchiale di Manerba.