La bella Carolina Casiraghi condivide uno scatto in biancheria intima ed è sensuale nella foto fatta di spalle

Carolina Casiraghi è magnifica in un completo intimo azzurro, scatta una foto di spalle e incanta con il suo sguardo ammiccante. I commenti sono sempre infiniti, tra complimenti e messaggi un pò troppo espliciti. Un’utente scrive:”Bellissimo intimo ma mi perdonerai se preferisco quello che c’è dentro“, un commento non proprio romantico. Eppure cattura l’attenzione della Casiraghi che risponde con una faccina divertita e un’altra con i cuoricini.

Carolina Casiraghi fa impazzire il web e ottiene una copertina

L’influencer Carolina Casiraghi continua a far impazzire il web con i suoi scatti sensuali in lingerie in tutte le posizioni. Finalmente il suo talento è stato notato e finisce sulla copertina di City Roma News con un suo scatto in casa sua seduta per terra con stivali in lattice neri e rigorosamente in biancheria intima nera. Nonostante lei pubblichi ogni giorno in modo anche abbastanza insistente, non vuole essere chiamata Influencer. Infatti lei ha tutt’altro ruolo nella vita oltre le foto su instagram. La bella Casiraghi è CEO dell’azienda di famiglia. Tuttavia nel tempo libero ama mettersi in mostra in tutta la sua sensualità e bellezza su instagram con scatti bollenti ed esagerati.

A commentare sono sempre tantissimi utenti, che la riempiono di complimenti e a volte anche commenti spinti sul suo corpo. Il motivo di questa esposizione sui social non è chiaro, non è certo quello che ci si aspetta dal CEO di un’azienda. Chissà quali sono i commenti dei familiari, sempre che vedano quello che viene pubblicato dalla bella Carolina. Non si capisce se il suo è un desiderio di attenzioni da parte del web. Oppure semplicemente lei la ritiene arte e quindi è un hobby. Tuttavia si nota un insistenza nel mostrarsi sempre e solo in lingerie.

Sono davvero poche le foto in cui appare vestita e fuori da casa sua. Però a quanto pare la sua arte è stata apprezzata, dato che un giornale l’ha voluta mettere in copertina così come appariva sui social. Inoltre su instagram sono 289 mila le persone che la seguono e apprezzano, probabilmente l’80% sono uomini. D’altronde la sua bellezza è innegabile, ha un corpo magnifico.