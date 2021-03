Cecilia Rodriguez sfida Belen e mostra un lato B da 3 punti. Incantevole – FOTO

Cecilia Rodriguez, grazie all’ultimo scatto pubblicato sui social, sbaraglia la concorrenza e si conferma regina del web

Madre Natura ha sicuramente voluto molto bene alla famiglia Rodriguez se si pensa alla straordinaria bellezza che sanno regalare Cecilia e Belen. Mentre quest’ultima è alle prese con la sua nuova gravidanza lo scettro di più bella del reame dei social sembra momentaneamente essere passato nelle mani della sorella minore. Una vittoria che Cecilia ha meritato abbondantemente e che riconferma ad ogni scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Nell’ultimo l’affascinante argentina si è lasciata ritrarre di spalle con un outifit e una prospettiva da lasciare senza fiato. Cecilia infatti indossa un pantalone a zampa d’elefante che sembra quasi creato con del merletto e a questo ha abbinato un top di cui si può notare solo la fascia posteriore. Il sensuale colorito ambrato della pelle e soprattutto la vista dello statuario lato B sono le micce perfette per innescare le fantasie più peccaminose delle migliaia di fan che ogni giorno sentono il cuore sentono fermarsi il cuore in petto davanti alle sue foto.

Cecilia Rodriguez e la sua voglia di diventare mamma

Complice forse la gioia per la gravidanza che sta vivendo sua sorella Belen anche per Cecilia Rodriguez sembra essere arrivato il tempo di pensare ad allargare la famiglia. Ormai è diverso tempo che la bella argentina è legata sentimentalmente ad Ignazio Moser. Lo sportivo infatti è spesso anche protagonista di video e foto sul suo profilo Instagram. La loro coppia sembra davvero riuscire a vivere il proprio amore navigando a gonfie vele. Così tanto che i due starebbero appunto pensando di mettere in cantiere un figlio. In una recente intervista infatti Cecilia ha rivelato che ultimamente inizia a sentire una certa voglia di maternità ma che intende fare le cose per bene.

Un figlio quindi, fa capire la modella, arriverà quando sarà il momento opportuno. Intanto si è già calata nei panni della perfetta zia di una nipotina femmina. Cecilia ha raccontato che in questi mesi non riesce a trattenersi dal comprare vestitini per la piccola in arrivo e ad immaginare i mille modi in cui potrà pettinarla.