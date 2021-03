Manca sempre meno al parto di Chiara Ferragni, la baby girl che tutti stanno aspettando non vuole uscire, ma ecco cosa fa l’influencer

Ci siamo quasi, Chiara Ferragni è pronta a diventare mamma per la seconda volta ma a quanto pare è la baby girl a non volere uscire dal pancione. Il web non vede l’ora di scoprire il nome della piccola dei Ferragnez e di vederla per la prima volta, proprio come i due genitori. Su Instagram l’influencer cremonese posta storie, foto con il pancione, molti hanno notato dei cambiamenti, soprattutto in faccia. Inoltre a pochi giorni o ore dalla nascita, l’imprenditrice cambia look. Ecco cosa ha combinato la regina dei social.

Chiara Ferragni: che combina prima del parto?

Chiara Ferragni è solita condividere con i follower, arrivati a quasi ventitré milioni, molti momenti della sua giornata: dal lavoro alla famiglia, al tempo libero. Oggi è già al secondo post ed ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti di stucco. Molti hanno pensato che avesse cambiato look prima di partorire, tagliando i suoi capelli a caschetto. Invece lo scatto è di qualche tempo fa quando la donna aveva partecipato ad una campagna di moda ed aveva indossato una parrucca per lo shooting. Niente panico quindi, la lunga chioma bionda è ancora lì. Ma non sarebbe niente male con un taglio più rock, per molti potrebbe lanciare una nuova moda, l’ennesima.

Anche se c’è chi la preferisce con un look diverso e più bizzarro: “Stupenderrima” commenta qualcuno; “Come ti dona questo taglio” aggiunge un fa; “Meravigliosa”, “Bellissima” scrivono altri. A quanto pare ci sono buone probabilità che la Ferragni dopo il parto cambi totalmente, noi non vediamo l’ora di vederla all’attacco.