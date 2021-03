La bella Cristina Buccino condivide una foto su Instagram dalla Fontana di Trevi, ma la vera meraviglia è lei il décolleté esplode

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Cristina Buccino è magnifica su Instagram in una foto che la ritrae con un abito lungo fino al ginocchio, attillato e che mette in mostra il décolleté prorompente. Sorride e si mostra in tutta la sua bellezza la bella Buccino. Sponsorizza l’abito di Marciano, Guess e la pagina ufficiale de marchio risponde:“Stunning” che significa stupenda. Qualcuno nei commenti dice di averla scambiata per Belen Rodriguez, in effetti le due si somigliano molto. Tuttavia non corre buon sangue, a quanto pare infatti si detestano.

Cristina Buccino e il rapporto conflittuale con Belen Rodriguez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

La Buccino condivide una foto e alcuni utenti notano una notevole somiglianza con Belen Rodriguez, a tal punto da scambiarla per la showgirl argentina. Le due in effetti si somigliano molto, entrambe more con i capelli lunghi. Il fisico perfetto, con seno prorompente e lato B da urlo. Anche il viso presenta somiglianza, labbra carnose e naso a scivolo. Nonostante le due condividano tratti somatici molto simili, non hanno un bel rapporto anzi. Tempo fa per una campagna pubblicitaria erano state scelte insieme, ma la Rodriguez si era lamentata e siccome all’epoca era la più richiesta le hanno dato retta. Infatti ad aver fatto la campagna con lei era stata la sorella Cecilia Rodriguez.

I motivi del loro astio non si conoscono, non hanno mai litigato pubblicamente. Forse sarà colpa dei continui flirt attribuiti alla Buccino che sono tutti ex di Belen. Infatti le era stato attribuito un flirt con Stefano De Martino, ex marito della Rodriguez. E questa estate girava la voce che si frequentasse con Iannone. La Buccino avrebbe però smentito usando parole rivolte alle Rodriguez:“Non sono fidanzata con Iannone per la pace delle Rodriguez a cui non sto molto simpatica“. E per ultimo a quanto pare la Buccino è stata corteggiata dal bel attore Michele Morrone che allo stesso tempo corteggiava Belen. Per poi prendere un due di picche da entrambe. Ma non è finita qua perché la Buccino è stata paparazzata ad Ibiza qualche estate fa in compagnia di niente meno che Marco Borriello, l’ex storico della Rodriguez. Il primo amore del mondo dello spettacolo per così dire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Hanno quindi gli stessi gusti in fatto di uomini le due, e sicuramente la loro somiglianza fa di entrambe il genere apprezzato da questi personaggi. Ad oggi la Rodriguez è felicemente innamorata e fidanzata del suo Antonino ed è anche incinta di una bambina. Mentre la Buccino appare come sempre single, o così fa credere.