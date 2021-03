Difese immunitarie: qual è l’ingrediente che le rinforza

Le nostre difese immunitarie, specialmente in questo periodo, hanno bisogno di aiuto. In questo articolo vi spieghiamo cosa serve

Mai come in questo periodo bisogna stare attenti e rinforzare le difese immunitarie. Ci sono molte possibilità di prendersi un’influenza che in molti casi può assomigliare al coronavirus. E allora soprattutto in inverno dobbiamo fare attenzione a cosa mangiare e a seguire una vita sana e corretta così da avere meno possibilità di ammalarci. In questo articolo vi sveliamo quale ingrediente può essere d’aiuto per dare un rinforzo alla nostra salute.

Difese immunitarie: cosa serve per rinforzarle?

Un ingrediente utile in questo periodo è il fermento lattico. Esso deve essere assunto ciclicamente, solo così può aiutare a superare un inverno senza influenza. Quelli più utili sono quelli vivi o probiotici in quanto più funzionali. Essi sfidano e resistono all’azione dell’acido gastrico e della bile, riuscendo ad arrivare fino all’intestino. La loro è una azione preventiva, quindi bisogna assumerli prima che avvenga un’infezione o un malessere. Essi stimolano le difese immunitarie, ricaricano la mucosa intestinale e aiutano la flora batterica. Esistono anche quelli che devono essere assunti in situazioni di emergenza, dovuti a problemi intestinali. Rientrano in queste situazioni lo stress psico-fisico, un viaggio all’estero, alimentazione disordinata o un cambio di stagione. In questi casi la flora batterica subisce dei cambiamenti. Conseguenze? Diarrea, stipsi o problemi di digestione. Tutto ciò si risolve grazie all’ingrediente magico che rimette a sesto l’intestino.

Insomma non agitatevi se a volte si presentano situazioni del genere, alcuni momenti della vita portano ad avere molto stress e l’unico rimedio, quasi naturale, è l’assunzione di questo ingrediente magico. Con esso per qualche giorno, tutto tornerà alla normalità e non avrete più bisogni di altri farmaci o cose artificiali.