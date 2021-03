Diletta Leotta TUTTO IN PRIMO PIANO. Il Selfie da perder la testa – FOTO

Diletta Leotta ha postato nelle storie di Instagram un selfie in primo piano. Nello scatto la presentatrice è bellissima.

Un primo piano mozzafiato. Diletta Leotta ha condiviso lo scatto nelle storie di Instagram mostrandosi bellissima. Si tratta di un selfie in cui la conduttrice è sorridente. La foto è scattata direttamente dagli studi di Radio105.

Diletta è attivissima sui social. Ogni giorno posta scatti in cui si mostra sempre radiosa e bellissima. Il suo viso angelico e il fisico mozzafiato conquistano il popolo del web. Sono 7,6 milioni i follower che la seguono. Classe 1991, nata a Catania, la Leotta è conduttrice televisiva e radiofonica. La bellissima presentatrice è nota per la sua collaborazione a Dazn, programma dedicato al mondo dello sport.

Negli ultimi mesi ha catturato l’attenzione per la sua relazione con l’attore turco Can Yaman. Un amore recente ma sbocciato con velocità. La coppia sarebbe già andata a convivere nel cuore di Roma.

Can Yaman chiede la mano di Diletta: la risposta inaspettata

Sarebbe la madre di Diletta, Oferia Castorina, architetto di professione, a essersi occupata dell’arredamento della nuova casa della coppia. Can e la suocera sono stati avvistati insieme, per le vie romane, in cerca della casa perfetta poi individuata.

Secondo alcune indiscrezioni sarebbe già nell’aria il matrimonio e una possibile data ad agosto. Il giornalista Sandro Pirrotta, lo stesso che aveva svelato la seconda gravidanza di Belen Rodriguez, ha rivelato un dettaglio che ha scatenato il gossip. Ospite alla trasmissione “Ogni Mattina” su TV8, ai microfoni di Adriana Volpe avrebbe raccontato la proposta di matrimonio finita tuttavia con un esito inaspettato.

L’attore turco avrebbe chiesto la mano della Leotta con un anello del valore di 40 mila euro. Diletta sarebbe stata molto felice ma non si sarebbe subito pronunciata. Sembrerebbe che non abbia detto né si, né no ma che debba rifletterci.