Eleonora Pedron a ritmo di Coma_Cose: assolutamente fantastica – FOTO

Eleonora Pedron. Miss Italia 2002 e attuale conduttrice di Belli dentro belli fuori, in forma smagliante sul web con sottofondo una canzone dell’ultimo Sanremo

Nel 1996 Manila Nazzaro partecipò al concorso di Miss Italia e non vinse. Si ripresentò tre anni dopo, nel 1999, e si portò a casa la fascia più ambita di reginetta di bellezza. Per una stranissima coincidenza, proprio in quell’occasione, gareggiò un’altra affascinante ragazza, Eleonora Pedron che (ovviamente) non vinse. Anche lei si ripresentò tre anni dopo, nel 2002, diventando successivamente molto popolare.

Due donne straordinarie, legate da un destino comune. La Pedron fu consacrata vincitrice da due presidenti di giuria strepitosi e mai dimenticati: Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Da quel momento ha avuto una carriera in ascesa. Ha imperversato in diversi programmi tra Rai e Mediaset. Attualmente è impegnata nella conduzione di Belli dentro belli fuori in onda su La7. Dalla sua incoronazione come Miss Italia sono passati 19 anni, tuttavia il fascino che la contraddistingue non accenna minimamente a sfiorire.

E’ stata legata al campione e pilota di motociclismo Max Biagi (dal quale ha avuto due figli). Adesso è innamoratissima dell’attore Fabio Troiano. Appaiono spesso insieme negli scatti sui reciproci profili Instagram; il loro amore trapela da ogni singola immagine che condividono con il pubblico.

Eleonora Pedron: quale canzone di Sanremo le piace?

Eleonora Pedron, consapevole che i nuovi sistemi di comunicazione si sono spostati sul web, ha avviato con successo anche una carriera da influencer su Instagram. Attualmente conta oltre 430mila follower. Sono molte le aziende che le propongono post sponsorizzati per spingere i loro prodotti più recenti e di punta.

L’ultima condivisione della Pedron la vede, infatti, mostrare come generosamente le calzino degli outfit comodi e sportivi della ditta Heart and Soul: leggings attillati e reggiseni morbidi che accompagnano le sue forme e la fasciano dolcemente, rivelando la sua avvenenza.

Non ha scelto però una semplice foto ma un mini clip video. “Rincorre” se stessa in un gioco di repentini cambi d’abito, suggestivi. Un vero spettacolo che la coglie nell’intimità della sua dimora. Quello che si nota è anche la scelta della colonna sonora. In sottofondo troviamo la dolce “Fiamme negli occhi”, brano presentato dal duo Coma_Cose durante la 71^ edizione del Festival di Sanremo. Una canzone d’amore che è diventata già tormentone. Sarà stata proprio questa la preferita della Pedron?