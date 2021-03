Elisa Maino stuzzica i fan: “Siete curiosi di vedermi?” – FOTO

Elisa Maino stuzzica i suoi milioni di fan dei social giocando con il loro desiderio di vederla in nuove pose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA MAINO (@la_mainoo)

Elisa Maino è certamente una delle influencer più amate e conosciuto del mondo dei social. In particolare il suo profilo Instagram è preso quotidianamente d’assalto da una marea di follower che sarebbero prontissimi a fare qualunque cosa anche solo per un suo saluto. La bella trentina nell’ultimo scatto pubblicato proprio sul famoso social network ha voluto giocare con il desidero dei fan stuzzicandoli. Elisa infatti ha voluto condivide una foto che fa parte di uno shooting che sarà presto in edicola e ha pensato bene di offrire ai follower un assaggio di quello che potranno trovare. La sua bellezza, anche se ancora acerba, nell’ultimo scatto che ha voluto regalare sarebbe capace di far girare la testa ad un santo. Con addosso un lungo abito da sera che disegna le gambe affusolate Elisa grazie al sapiente trucco capace di esaltarne il fascino sembra essere la perfetta incarnazione di una diva del passato.

Pamela Camassa buca lo schermo e spezza i cuori – FOTO

L’astro nascente di Elisa Maino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA MAINO (@la_mainoo)

LEGGI ANCHE -> Melissa Satta, il poker di FOTO illegale in “red zone mood”

Elisa Maino è indubbiamente una delle influencer più popolari del mondo dei social. Nonostante la sua giovanissima età, ha infatti appena 18 anni, è già inserita a pieno titolo nelle parti alte delle classifiche italiane del settore. Grazie agli oltre due milioni di follower su Instagram e ai circa 5 milioni di fan su TikTok Elisa è diventata in breve tempo un volto fra i più ricercati dalle grandi aziende pubblicitarie. La giovane è infatti già diventata testimonial di importanti marchi come L’Oréal Paris, Shiseido e Dolce & Gabbana. Inoltre l’influencer può vantare la pubblicazione di ben due libri “Non ti scordar di me” e “Ops“, quest’ultimo che dà anche il titolo ad un documentario “Ops – L’evento” distribuito su una nota piattaforma digitale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA MAINO (@la_mainoo)

Nonostante la fama e gli impegni che sta accumulando però Elisa resta una semplice teenager alle prese con i problemi soliti dei suoi coetanei. Al momento è iscritta al quarto anno del liceo classico e la sua principale preoccupazione è quello di affrontare l’anno scolastico al meglio adattandosi, come fa quasi tutta Italia, al sistema della DAD.