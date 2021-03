Elisa Visari, la bellezza senza filtri che fa impazzire il web – FOTO

Elisa Visari è riuscita con una semplice foto pubblicata sui social a lasciare a bocca aperta i suoi migliaia di fan

Esistono bellezze che non hanno bisogno di ritocchi o filtri social per conquistare il cuore ed Elisa Visari rientra perfettamente in questa categoria di persone. L’affascinante modella infatti è riuscita a lasciare i suoi ammiratori a bocca aperta con una foto in cui si mostra come la vera ragazza della porta accanto. Per questo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram Elisa ha scelto di farsi ritrarre davanti ad una parete ricca di vinili. L’outifit non è quello delle grandi occasioni ma basta per riuscire ad abbagliare i propri follower. Ad una t-shirt bianca ha infatti abbinato dei semplicissimi jeans a vita alta retti da una cintura di cuoio marrone. Con quest’immagine Elisa riesce ad entrare alla perfezione nel ruolo di donna acqua e sapone che ha la fortuna di poter puntare tutto sul suo fascino innato. Nessuno si sorprenderebbe infatti di ritrovarsela davanti alla porta di casa perché le è terminato lo zucchero salvo poi restare imbambolati perché persi nei suoi occhi chiari.

La carriera di Elisa Visari

Anche se giovanissima, ha compiuto 19 anni lo scorso settembre, Elisa Visani ha già alle spalle una carriera di tutto rispetto. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è arrivato poco più che ragazzina quando ha iniziato a sfilare come modella. Dopo aver frequentato dei corsi di recitazione ha avuto immediatamente l’opportunità di lavorare con i grandi nomi del cinema contemporaneo italiano. Nel 2017 è entrata infatti nel cast di “A casa tutti bene” diretto da Gabriele Muccino. In seguito proprio il regista romano l’ha voluta in “Gli anni più belli” per ricoprire il ruolo di Sveva, la figlia di Pier Francesco Favino. Precedentemente era stata scelta da Andrea Zaccariello in “Non sono un assassino” per vestire i panni della figlia di Riccardo Scamarcio.

Nel 2019, diretta dal regista Daniele Falleri la giovane Elisa ha avuto l’opportunità di lavorare al fianco di Stefania Rocca e Fortunato Cerlino nel film “Dietro la notte“. Elisa Visari non si è dedicata solo al cinema ma ha partecipato anche a fiction di successo come “Don Matteo” e “L’amore, il Sole e le altre Stelle“.