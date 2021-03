Elisabetta Canalis felice: arriva l’oggetto che risolverà parecchi problemi – FOTO

Elisabetta Canalis nelle sue Instagram stories si è mostrata ai fan mentre si depila le braccia. Niente vergogna per lei che nonostante la popolarità resta sempre molto genuina

Circa un mese fa la ex velina Elisabetta Canalis è tornata a casa in Italia dopo una lunga permanenza in California con la sua famiglia senza poter invece rivedere quella di origine in Sardegna. L’arrivo in Italia con la figlia Sky è stata l’occasione per far passare alla piccola nuovi momenti con i nonni ma anche per lei di poter concedersi un po’ di meritata tranquillità.

La bella istruttrice di yoga e discipline posturali però non si è mai fermata in queste quattro settimane, come abbiamo ben potuto vedere nelle sue Instagram stories, tra shooting fotografici e allenamenti, Elisabetta ha davvero stregato i fan che la seguono con venerazione da quando ancora ballava sul bancone di Striscia la Notizia.

Elisabetta Canalis ci mostra il suo “oggetto del desiderio”, quanta bellezza anche senza trucco

Sensuale e con un fisico pazzesco, Elisabetta Canalis solo qualche giorno fa ha stregato il web con un balletto alla finestra mentre indossava un abito bianco semitrasparente sotto cui non vi era alcuna traccia di lingerie. All’interno del CROSS+STUDIO Milano ha letteralmente ammutolito la sua folta schiera di 2,8 milioni di follower che per un attimo non credevano ai loro occhi per tanta bellezza gratuita concessa con così amorevole generosità.

Ma Elisabetta non è solo questo, è in grado di passare da look davvero mozzafiato, con tanto di pose ricercate, a un abbigliamento molto più casalingo in men che non si dica. La ex velina resta sempre una donna genuina e semplice, lo testimoniano le ultime stories postate ieri in cui la si vede con indosso la tuta mentre riceve a casa un oggetto del desiderio indispensabile per lei.

Si tratta del Braun Silk che l’azienda le ha mandato a casa dopo esserselo dimenticato in California. Sulle note di Cyndie Lauper, con indosso pantaloni rosa fluo e una maglietta nera, si mostra intenta a depilarsi le braccia in preda ad una crisi esistenziale che solo le donne possono capire. Si tratta di una sponsorizzata ma anche una necessità impellente a cui Elisabetta non ha potuto rinunciare mostrandosi completamente al naturale.