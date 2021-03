Elisabetta Canalis ha postato sul suo account ufficiale di Instagram un video straordinario: la showgirl indossa un vestitino cortissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Difficile trovare al mondo una donna bella e sensuale come Elisabetta Canalis. La nativa di Sassari, dopo aver incantato il mondo televisivo con i suoi stacchetti e le sue performance nel ruolo di Velina a ‘Striscia la Notizia’, sta iniziando a catturare le attenzioni dei fruitori del web. La classe 1978 pubblica ogni giorno contenuti mostruosi in cui mette in mostra il suo fascino intramontabile e il suo fisico meraviglioso.

La Canalis, anche oggi, ha lasciato di stucco i followers postando un filmato pazzesco. La showgirl, infatti, indossa un vestitino estremamente corto e le sue gambe sono totalmente scoperte. Il suo stacco di coscia è una gioia per gli occhi dei fan. Come se non bastasse, la 42enne ha ai piedi dei tacchi vertiginosi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Federica Pellegrini prima della doccia: un fisico stellare, lato B da brividi – FOTO

Elisabetta Canalis, video meraviglioso: tacco 12 e vestitino inguinale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Mikaela Neaze Silva, labbra che parlano e due gambe che stregano, ipnotica – FOTO

Elisabetta, qualche settimana fa, si è sottoposta al vaccino contro il Covid-19. La showgirl ha confessato di aver avuto alcuni effetti indesiderati dopo la seconda dose, accusando dolori articolari per 48 ore. La nativa di Sassari è tornata in splendida forma e i suoi post condivisi su Instagram testimoniano ciò.

Il video piazzato in rete nella giornata odierna ha letteralmente mandato in tilt il web: la bellissima 42enne indossa un vestito inguinale stupefacente che mette in evidenza le sue gambe da sogno. L’ex velina ha ai piedi tacchi particolarmente vertiginosi e si muove con estrema sensualità. Le trasparenze sono disarmanti e mandano in orbita i followers.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

L’ex Veline, qualche giorno fa, ha condiviso online una fotografia da infarto: l’intimo meraviglioso copriva davvero ben poco e le sue curve estasiarono il pubblico.