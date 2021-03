Elodie balla e mostra tutti i suoi lati positivi: è una bomba d’eros – FOTO

Elodie, reduce dall’esperienza di Sanremo, continua a far sognare i followers di Instagram: le movenze del suo ultimo balletto hanno ipnotizzato tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

La cantante romana ha saputo calcare il palco più importante della televisione italiana con disinvoltura e capacità. Al fianco di Amadeus, Elodie non ha stonato affatto, al contrario ha dato prova di essere un’artista a tutto tondo: il pubblico, che già conosceva le sue doti canore, ne ha anche apprezzato l’abilità nella danza e nella conduzione.

Co-conduttrice per la seconda serata del festival, la 30enne si è lanciata in un medley di fuoco, attraverso cui ha dimostrato di essere una vera donna di spettacolo. Per un istante, Elodie ha fatto sì che il pubblico si fermasse incantato ad ammirarla, mentre con sensualità e fascino rubava la scena ai concorrenti in gara.

LEGGI ANCHE —> Elodie in minigonna scopre le gambe mozzafiato vestendo in assoluta eleganza – FOTO

Elodie, il balletto che manda fuori di testa: silhouette da brividi

LEGGI ANCHE —> Elodie stratosferica con un bikini atomico, lingua fuori è una bomba – FOTO

Tramite le Instagram stories postate di recente, Elodie ha voluto nuovamente mettere in evidenza le proprie capacità nel ballo. Indossando un completino aderentissimo, caratterizzato da shorts e maglia a collo alto, la cantante ha improvvisato delle mosse da brividi, che non potevano non ipnotizzare i followers.

La cantante si agita sinuosa, muove i fianchi, si piega ed apre le gambe, per poi risalire con grande sensualità. Ogni suo gesto viene enfatizzato dall’outfit, che ne risalta il fisico scolpito e il fondoschiena mostruoso. Una visuale che non può di certo passare inosservata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

La cantante continua a stupire i propri fan e a mostrare lati inediti di sé, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Di certo, con le sue doti, non c’è dubbio che Elodie possa puntare molto in alto, ben oltre il panorama musicale italiano.