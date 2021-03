Eva Henger: marito, figli e dove vive. Tutto sull’attrice

La bellissima attrice e modella è da anni una delle icone di bellezza ed eleganza. Ma scopriamo qualcosa di più sulla sua vita.

Eva Henger ha conquistato il pubblico sin da giovanissima: ha iniziato la sua carriera come modella e già a 15 anni ha collezionato diversi premi conquistati nei concorsi di bellezza a cui ha partecipato.

Non molti sanno che ha studiato danza classica, pianoforte per otto anni, ha lavorato come infermiera per due anni e sempre per due anni ha gestito una sala da bowling. Negli anni ’80 ha anche giocato in una squadra di pallamano in Ungheria che proprio in quegli anni ha vinto il campionato.

Nell’ambito televisivo ha esordito come attrice nella serie televisiva di grande successo ‘L’ispettore Derrick‘ recitando in diversi episodi.

Marito, figli e casa di Eva

Riguardo la sua vita privata, la bella Eva è stata legata per molti anni al produttore cinematografico Riccardo Schicchi, conosciuto in Ungheria e con cui è stata sposata dal 1994 fino alla sua morte avvenuta nel 2012. I due in realtà conducevano già vite separate ma l’attrice è rimasta al suo fianco fino all’ultimo.

La primogenita di Eva è Mercedesz nata nel 1991 da una precedente relazione avuta in Ungheria, riconosciuta però come figlia di Schicchi. Nel 1995 è nato a Roma Riccardo Jr, primo figlio della coppia.

Tuttavia Eva nonostante risultasse ancora legalmente sposata con il primo marito, già nel 2005 aveva iniziato la sua relazione con Massimiliano Caroletti, suo attuale consorte, con il quale ha avuto la sua ultima figlia Jennifer, nata nel 2009.

Oggi la Henger vive in Ungheria, sua terra natale, insieme al marito Massimiliano e alla piccola Jennifer nonostante abbia ancora la sua casa a Roma, città in cui ha vissuto per diversi anni e dove vive la famiglia di Caroletti.

Era tornata lì perché suo padre era gravemente malato e dopo poco è morto, ma suo marito si era talmente innamorato del posto che le ha chiesto di trasferirsi definitivamente in Ungheria dove avrebbero potuto condurre una vita più tranquilla.