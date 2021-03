Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è motivo di scontro tra due giornalisti in vista e dal carattere molto battagliero

Com’ è noto, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è ricoverato presso l’ospedale di Niguarda a Milano nel reparto di psichiatria. L’uomo, alla notizia dell’ obbligo di rientro in carcere dopo il periodo di arresti domicialiari, si è reso protagonista di un fatto sconvolgente. Si è inferto ferite da taglio pesanti, recidendo le vene e cospargendosi il volto di sangue: tutto testimoniato on line su tramite Instagram Stories. Gli sono stati applicati 14 punti di sutura e ora sta portando avanto uno sciopero della fame e della sete.

Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha deciso la revoca dei domiciliari in seguito ai comportamenti da show man di Fabrizio Corona tra comparsate in tv, pubblicazioni sui social e incontri non autorizzati, sia dentro che fuori la sua dimora.

L’opinione pubblica si è divisa tra chi vede nella vicenda un accanimento spropositato nei suoi confronti e chi, invece, ritiene che sia giusto che, poiché reo di diversi capi d’imputazione, continui il suo percorso detentivo in cella.

Fabrizio Corona. Massimo Giletti e Selvaggia Lucarelli si scontrano apertamente

La vicenda che riguarda Fabrizio Corona ha destato talmente scalpore che il dibattito su quanto stia accandendo è rimbalzato su tutti i media: dalla tv al web, passando per radio e giornali.

Protagonisti di un’accesa disputa sono stati Selvaggia Lucarelli e Massimo Giletti, entrambi giornalisti in vista e dal temperamento battagliero e, a volte, polemico. La prima ha puntato il dito contro i programmi che hanno ultimamente ospitato Corona, nominando esplicitamente Giletti che gli avrebbe dato addirittura un ruolo di primo piano.

Non si è fatta attendere la risposta del presentatore di Non è l’Arena (in onda su La 7) che è passato prontamente al contrattacco. Ha pubblicato, infatti, una foto che ritrae la stessa Lucarelli mentre scambia un bacio proprio con Fabrizio Corona. “L‘immagine appartiene al passato televisivo di Selvaggia Lucarelli” – precisa Giletti. E continua: “Lei aveva intervistato Corona e al termine c’è un bacio sulle labbra. Io non mi permetto mai di andare oltre nei commenti. A differenza di quello che dice Selvaggia Lucarelli però non credo di aver mai danneggiato Fabrizio. Intanto al contrario di quello che c’è scritto era il programma di Barbara d’Urso dove Fabrizio dice cose molto concrete e dure per quello che stava subendo nella vicenda con la moglie”.

Giletti prosegue dicendo che grazie a lui, Corona è stato inviato al bosco di Rogoredo, il parco della droga di Milano, dove è riuscito a mettersi in contatto con due ragazzi che ha convinto a entrare in comunità. “Io e Fabrizio abbiamo salvato due persone, forse sarebbero morti. Tu esprimi voti a Ballando alzando le palette, ma avere sempre le sentenze e questa voglia di giudicare gli altri… forse un po’ di umiltà sarebbe meglio” – conclude Giletti.