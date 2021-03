Francesca Colombo l’intimo che ti manda fuori di testa. Unica – FOTO

Una Instagram story decisamente piccante quella ricondivisa sul profilo di Francesca Colombo poche ore fa, celestiale in bikini nero

Sappiamo poco della vita privata dell’influencer milanese Francesca Colombo, volto noto per moltissimi brand di moda per cui si presta come indossatrice soprattutto con costumi e abiti estivi. L’ultima sponsorizzata che la riguarda è dello scorso 27 febbraio e nella foto postata nella sua pagina Instagram, dove conta oltre 95mila follower, scriveva a margine dello scatto in bikini:

“Noi siamo pronti! Si ma…il mare? 😓 Per ora io e Gin ci divertiamo così e aspettiamo. Nel frattempo voi date un’occhiata alla nuova collezione @effek 👙 Vi piace mio nuovo bikini retró collezione Mantra?”

Fisico minuto e tonico, curve ben proporzionate e una folta chioma castana che ne incornicia il volto sempre molto abbronzato. Francesca è amante del mare, come possiamo intuire dalle foto postate nel feed della sua pagina social, ma oltre a questo troviamo anche diversi scatti minimali e di interior design, elemento in più che ci fa risalire all’attività lavorativa della giovane.

Francesca Colombo, in bikini nero è uno schianto di sensualità

Risale al 15 marzo 2020 la foto che Francesca ha voluto ricondividere nella sua pagina Instagram poche ore fa. Un anno fa come oggi, lockdown e zona rossa che chiude tutti in casa forzatamente. Lei è seduta sul pavimento della sua camera da letto, alle spalle una grande finestra luminosa e tanti mobili in legno chiaro.

Lei si scatta un selfie nello specchio davanti a lei, è in costume nero con le gambe incrociate. Top e slip sono striminziti e lasciano intravvedere tutto, il seno è evidenziato dal reggiseno con le piume e anche se minuto cattura l’attenzione di chi l’osserva per grazia e raffinatezza disarmante.

Un anno fa la bellezza mozzafiato di Francesca le fece ottenere quasi 5mila like e molti commenti decisamente piccanti da parte dei fan.