Francesca Verdini ha pubblicato uno scatto per condividere con tutti i suoi follower un momento molto importante. La fidanzata di Matteo Salvini si è laureata in Economia e direzione delle imprese. Ecco tutti i dettagli e le parole lusinghiere del leader della Lega.

Stamattina Francesca Verdini ha pubblicato uno scatto con tanto di alloro sul capo. La fidanzata di Matteo Salvini si è laureata in Economia e direzione delle imprese, come testimonia anche una foto pubblicata dal leader della Lega su Facebook.

Una giornata speciale, dunque, per la coppia che da tempo fanno coppia fissa. Lei ha 28 anni, è nata a Firenze, ma ha deciso di concludere a Roma il suo percorso di studi, cominciato in Toscana.

La storia d’amore con Matteo Salvini e altri dettagli sulla vita privata della figlia di Denis Verdini

Una coppia molto affiatata. Di recente Salvini si è anche commosso, ospite al programma Oggi è un altro giorno. In quell’occasione, ha ricevuto un video messaggio dalla compagna: “Ciao amore, per farti questo saluto sono venuta sui tetti in campagna, dove sono cresciuta. Dovrei elencare tutte le ragioni per cui ti amo, ma sono troppe. Allora questa è l’occasione per dirti cosa non va: l’orto. Ha fatto solo un pomodoro, sistemalo”.

Salvini a Serena Bortone ha fatto una descrizione della Verdini davvero lusinghiera. L’ha definita una bravissima ragazza, dolce e con una grande pazienza. “Ho trovato un gioiello”, queste le parole di Matteo Salvini che ha confessato di stare molto bene con la ragazza. Per ora la differenza di età sembra essere solo un dettaglio.

Francesca Verdini è figlia di Denis Verdini, parlamentare di Forza Italia, considerato il braccio destro di Silvio Berlusconi. La Verdini vive a Roma da quando aveva 18 anni, dove gestisce il ristorante PaStation insieme al fratello.

Dopo Elisa Isoardi, dunque, Matteo Salvini sembra aver ritrovato il sorriso accanto alla Verdini, ufficializzando la storia in occasione della première di Dumbo, in seguito a diverse paparazzate.