Funari, sua moglie e il suo più grande desiderio. La storia

Funari, la moglie Morena lancia un appello in tv per cercare di realizzare un suo grande sogno in onore del marito. Ecco di cosa si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Morena Zapparoli (@morena_zapparoli_official)

Morena Zapparoli, la vedova di Gianfranco Funari, usa lo studio di Barbara D’Urso e del suo programma Domenica Live per lanciare un appello e cercare di esaudire un suo grande desiderio.

Morena Zapparoli, classe 1967, è diventata famosa negli anni Novanta proprio per via del suo incontro con il noto giornalista e conduttore televisivo. I due hanno fatto alcuni anni di convivenza per poi sposarsi nel 2004 restando insieme fino a quando nel 2008 il celebre volto della televisione si è spento. Lei è stata per Funari la sua terza moglie e proprio ricordando suo marito e il suo prossimo compleanno che sarà il 21 marzo, la conduttrice ha espresso il desiderio di riunire le donne che tanto Funari ha amato.

La Zapparoli ha raccontato infatti un Funari inedito, grande amante delle donne: “Con loro aveva un bellissimo rapporto. Ne faceva lavorare tante nella sua redazione, è stato un uomo che ha sempre creduto nel talento femminile”.

E così ora chiede a sua figlia Carlotta, nata dal primo matrimonio del giornalista, una riappacificazione.

LEGGI ANCHE —> Isola dei Famosi, clamoroso gesto di Elisa Isoardi prima di partire

Funari, l’appello della moglie Morena alla figlia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Morena Zapparoli (@morena_zapparoli_official)

LEGGI ANCHE —> Fabrizio Corona, ennesimo motivo di scontro: due personaggi litigano aspramente

Nello studio di Barbara D’Urso la moglie di Funari, insieme al suo nuovo compagno, Antonio Presta con il quale sta insieme da dieci anni, spiega che “il 21 marzo Gianfranco avrebbe compiuto 89 anni. Sarebbe un’occasione per fare una torta, magari a forma di sigaretta, qualcosa che lo rappresenti, e riunire le donne della sua vita: Rossana, la sua seconda moglie, e Carlotta, la figlia della prima moglie”. Questo il suo desiderio più grande al momento.

Tra Morena e Carlotta i rapporti in passato non sono stati dei migliori. Si sono scontrate a lungo per via delle condizioni in cui versava la tomba del giornalista apparsa più e più volte sui giornali in completo stato di abbandono. Poi sono emersi vecchi rancori ma la terza moglie di Funari spiega che ora i rapporti sono civili ma si sentono molto poco.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Morena Zapparoli (@morena_zapparoli_official)

E così il suo è un appello alla “pace”, a riunirsi in nome di quell’uomo al quale tutte sono state legate in modo forte. Anche Antonio Presta e Barbara D’Urso mandano un messaggio a Carlotta Funari per invitarla a festeggiare tutte insieme.